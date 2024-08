Bắt vụ đánh bạc 'liên tỉnh' với nhiều phụ nữ tham gia

Trước đó, chiều 25.8, thượng tá Phan Nhật Toàn, Trưởng công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng của Công an TP.Pleiku tiến hành kiểm tra đột xuất 1 căn nhà tại làng Bruk Ngol, P.Yên Thế, TP.Pleiku. Qua kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang 41 người gồm 23 nữ, 18 nam đang có hành vi đánh bạc.

Những người tham gia đánh bạc bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu khai thác, những người này khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại ngôi nhà trên do Đinh Lê Lai (40 tuổi, trú P.Phù Đổng, TP.Pleiku) cầm đầu.

Trong số những người tham gia đánh bạc có 22 người ở Kon Tum, 2 người ở Hà Tĩnh, 1 người ở Bình Phước, còn lại ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Vào thời điểm bắt quả tang, tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc hơn 300 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 3 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Công an TP.Pleiku đang tiếp tục phân loại, khai thác làm rõ hành vi, xác định vai trò vị trí của từng người, củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những vụ đánh bạc lớn ở TP.Pleiku cũng như trên địa bàn tỉnh Gia Lai được công an phát hiện, bắt giữ trong nhiều năm trở lại đây.