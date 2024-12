Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Bình Định

Ngày 15.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định, cho biết số ma túy mà Trần Đức Sinh (27 tuổi, ở P.Hoài Hảo, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) vận chuyển có số lượng 2,09 kg, trong đó có 1 kg ma túy Methamphetamin và 2.000 viên có trọng lượng 1,09 kg. Đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng lớn nhất từ trước tới nay bị thu giữ tại địa bàn tỉnh Bình Định.

Trần Đức Sinh ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, ngày 11.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP.HCM về việc truy bắt nghi phạm trong chuyên án ma túy lớn do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM xác lập, trong đó có đối tượng tại địa bàn tỉnh Bình Định tham gia vào đường dây ma túy này.

Nhận tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng, mật phục theo dõi nghi phạm trong chuyên án đồng thời ngay trong đêm chốt chặn, không để nghi phạm tẩu thoát.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 11.12, tại khu phố 7, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tổ công tác đã phát hiện Trần Đức Sinh có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện Sinh đang vận chuyển 2,09 kg ma túy nói trên.

Tang vật vụ án ẢNH: TRỊ BÌNH

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Sinh có nhiều thủ đoạn che giấu nhằm vận chuyển số ma túy lớn này về Bình Định. Hiện nghi phạm và tang vật đã được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.