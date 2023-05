Bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 23 mét khối gỗ kơnia

Tối 23.5, lực lượng Công an H.Ia Grai (Gia Lai) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện xe đầu kéo BS 43C-234.29 do tài xế Lê Anh Dũng điều khiển, Nguyễn Thanh Cường làm phụ xe, có dấu hiệu vận chuyển gỗ trái phép ở xã Ia O (H.Ia Grai) nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện trên thùng xe có 23 lóng gỗ kơnia (đường kính từ 40 - 70 cm, dài 3 - 7 m) tổng khối lượng hơn 23 m3.



Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số gỗ trên xe. Ngoài ra, xung quanh hiện trường tập kết gỗ tại vùng rừng thuộc xã Ia O còn có nhiều lóng gỗ, cành nhánh đã được cắt ngắn khoảng 1 m.