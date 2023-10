Batman: Arkham Trilogy bị trì hoãn ra mắt trên Nintendo Switch

Theo Gaming Bolt, mặc dù hầu hết các tựa game đáng chú ý của năm nay đều được phát hành đúng thời hạn mà không gặp nhiều rắc rối, nhưng vẫn có một số cái tên vướng phải sự chậm trễ. Điển hình là bộ sưu tập trò chơi Batman: Arkham Trilogy của Warner Bros. Games dành cho Nintendo Switch.

Batman: Arkham Trilogy dành cho nền tảng Nintendo Switch bị dời đến cuối năm nay Stevivor

Từng dự kiến ra mắt người chơi vào ngày 13.10, nhưng hiện nhà phát hành đã thông báo dời lịch một cách đột ngột sang ngày 1.12 năm nay. Theo đó, trong một tweet mới, công ty cho biết: "Sẽ cần phải có thêm thời gian để mang đến cho người chơi trải nghiệm tốt nhất có thể trên Nintendo Switch. Chúng tôi xin lỗi những người hâm mộ đang hào hứng chơi phiên bản bộ ba này. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của các bạn".

Với quy mô của trò chơi, việc cần hoàn thiện thêm chất lượng sản phẩm là điều dễ hiểu. Ngoài ra, xét đến tình hình trò chơi Nintendo Switch lớn gần đây nhất của nhà phát hành là Mortal Kombat 1, việc cung cấp thêm thời gian cho nhóm phát triển dường như là điều cần phải thực hiện.

Bản chuyển thể lên nền tảng Switch của Batman: Arkham Trilogy được xử lý bởi studio Turn Me Up Games, nhà phát triển này cũng từng tạo ra hai trò chơi là It Takes Two và Borderlands Legendary Collection cho máy chơi game Nintendo Switch.

Bộ sưu tập Batman: Arkham Trilogy gồm có ba trò chơi Batman: Arkham chính của Rocksteady, cụ thể là Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City và Batman: Arkham Knight, cùng với tất cả nội dung có thể tải xuống của chúng.