Bầu cử Quốc hội: Cử tri Đắk Lắk kỳ vọng về chuyển đổi số

Sáng 3.3, tại phường Sông Cầu, Đắk Lắk, trong khuôn khổ chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến các điểm cầu: xã Xuân Đài, xã Xuân Thọ, xã Xuân Lộc, xã Xuân Cảnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk).

Cử tri lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội ẢNH: HỮU TÚ

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các ứng viên cam kết nếu trúng cử sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, phản ánh trung thực và đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội.

Đặc biệt, nhiều cử tri đồng tình về phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" trong chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (bìa phải), trò chuyện với cử tri ẢNH: HỮU TÚ

Cử tri Trần Văn Tiệm (ở phường Sông Cầu) đánh giá việc bầu cử Quốc hội đã được địa phương tuyên truyền, thông báo trên nhóm Zalo chung. Qua đó, thông tin của các ứng cử viên được truyền tải cụ thể, đầy đủ để bà con dễ nhận biết, nắm bắt kỹ càng.

Đại diện các ứng cử viên, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Lắk đã giải đáp nhiều thắc mắc cho cử tri về các vấn đề chuyển đổi số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và đặc biệt là thực hiện thủ tục trực tuyến.

Theo ông Toàn, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã có những đề án xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật số nhằm đảm bảo nhu cầu của người dân. Ngoài ra, việc xây dựng hạ tầng cho các địa phương ở phía đông và phía tây tỉnh Đắk Lắk sẽ được triển khai đồng bộ, hài hòa.