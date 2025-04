Bầu cử sớm ở Canada

Các nhà phân tích nhận định cử tri Canada dường như có xu hướng ủng hộ chính phủ nào có thể ứng phó với việc áp thuế của Mỹ.

Ông Mark Carney (phải) và ông Pierre Poilievre ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, 2 ứng viên sáng giá cho vị trí thủ tướng tiếp theo của Canada là Thủ tướng đương nhiệm kiêm ứng viên đảng Tự do Mark Carney và lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập Pierre Poilievre. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Carney cam kết sẽ đối phó với chính sách thương mại của Mỹ. Trong khi đó, ông Poilievre cố gắng hướng chiến dịch tranh cử tới các vấn đề trong nước như cắt giảm ngân sách và tinh gọn bộ máy chính phủ để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Cuộc thăm dò với 1.600 cử tri Canada của Công ty nghiên cứu dư luận Nanos Research (Canada) ngày 27.4 cho thấy đảng Tự do nhận được 43% sự ủng hộ so với 38,9% của đảng Bảo thủ.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố ít giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, theo CNN. Cử tri Canada sẽ bỏ phiếu để bầu ra toàn bộ 338 thành viên Hạ viện, mỗi thành viên đại diện cho một khu vực bầu cử. Đảng chiếm đa số ghế trong Hạ viện sẽ thành lập chính phủ tiếp theo và thường lãnh đạo đảng sẽ là thủ tướng. Trong những ngày trước bầu cử, số lượng cử tri Canada đi bỏ phiếu sớm đạt mức kỷ lục. Trong thông cáo báo chí ngày 22.4, Elections Canada cho biết có ít nhất 7,3 triệu cử tri đã chọn bỏ phiếu sớm, tăng 25% so với cuộc bầu cử liên bang năm 2021.