Bầu cử tại Israel trong thế bế tắc - tiếp theo là gì?

Cuộc bầu cử tại Israel đã rơi vào thế bế tắc. Vậy điều gì sẽ xảy ra lúc này?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Chúng ta phải thành lập một chính phủ cánh hữu, mang tinh thần dân tộc và vững mạnh. Đó là điều cần phải làm. Chúng ta tuyệt đối không được gây nguy hiểm cho Israel bằng cách thành lập một chính phủ nhận được sự ủng hộ từ các đảng phái Ả Rập chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái".

Ông Gadi Eisenkot, ứng cử viên Thủ tướng Israel, nói: "Liên minh thất bại này đã đánh mất niềm tin của người dân. Công chúng Israel đã bỏ phiếu phản đối việc ông Netanyahu tiếp tục giữ chức Thủ tướng Israel".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem hôm 28.10 ẢNH: REUTERS

Nhà báo Alexander Cornwell nhận định: "Trong những ngày tới, Tổng thống Israel Isaac Herzog – người có vai trò chủ yếu mang tính nghi thức – sẽ gặp gỡ lãnh đạo của từng đảng phái chính trị đã giành được ghế trong Quốc hội (Knesset) tại cuộc bầu cử lần này. Ông sẽ yêu cầu họ đề cử một ứng viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng. Sau khi trao đổi với tất cả các đảng, Tổng thống dự kiến sẽ giao nhiệm vụ cho cá nhân đó đứng ra thành lập chính phủ." "Khi tổng thống chỉ định một nhân vật tiềm năng đứng ra thành lập chính phủ, điều đó không đồng nghĩa với việc người này đương nhiên trở thành thủ tướng. Nhân vật được chỉ định cần tiến hành đàm phán liên minh với các đảng phái khác. Quá trình này bao gồm các cuộc thảo luận về việc đảng nào sẽ nắm giữ những vị trí bộ trưởng nào, và cá nhân cụ thể nào trong đảng đó sẽ đảm nhận các vị trí ấy. Đây thực chất là một quá trình thương thảo, mặc cả qua lại giữa các bên.

Xét theo kết quả bầu cử, khối của Gadi Eisenkot và khối của Benjamin Netanyahu đang ở thế ngang ngửa. Các đảng của người Ả Rập có thể trở thành yếu tố xoay chuyển tình thế, nhưng cũng có nhiều lý do khiến họ khó có khả năng tham gia vào liên minh này.

Chẳng hạn như đảng Ra'am – một đảng có liên hệ với tư tưởng Hồi giáo – từng tham gia chính phủ Israel trước đây và đã bày tỏ mong muốn tiếp tục góp mặt trong chính phủ mới. Trong khi đó, 'Danh sách chung' (Joint List) – đảng lớn hơn trong số các đảng Ả Rập giành được ghế tại Knesset (Quốc hội Israel) – lại tuyên bố sẽ không chính thức tham gia chính phủ, dù họ có thể đưa ra sự ủng hộ từ phía đối lập.

Nếu nhân vật được chỉ định đầu tiên không thể thành lập được chính phủ, cơ hội thường sẽ được trao cho một người khác. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, Israel sẽ phải tiến hành bầu cử lại trong vài tháng tới. Trong khoảng thời gian đó, Benjamin Netanyahu sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ tướng tạm quyền.

Cuộc bầu cử lần này được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về cá nhân ông Benjamin Netanyahu, về thành tích điều hành, năng lực lãnh đạo đất nước cũng như các cuộc chiến tranh đã xảy ra dưới thời ông. Liên minh của ông Netanyahu đã mất đi thế đa số cần thiết để cầm quyền với một khoảng cách đáng kể.

Tuy nhiên, kết quả này cũng không mang lại chiến thắng cho khối đối lập. Mặc dù nhiều cử tri đã quay lưng với liên minh theo đường lối dân tộc chủ nghĩa tôn giáo của ông Netanyahu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chuyển sang ủng hộ khối đối lập với số lượng đáng kể".