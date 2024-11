Bầu cử tổng thống Mỹ gay cấn đến những ngày chót

"Sít sao", "khó đoán" là những từ mà truyền thông Mỹ dùng trong nhiều tuần qua để mô tả về cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris. Đến những ngày cuối cùng trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 5.11, giới quan sát vẫn không quá tự tin về việc có ứng viên nào thực sự chiếm ưu thế.

Tình thế khó đoán

Trọng tâm của chặng nước rút hướng về màn thể hiện của 2 ứng viên tại các bang chiến địa. Thăm dò của Đài CNN công bố ngày 30.10 chỉ ra khi khảo sát khoảng 700 - 800 người mỗi bang tại Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, Phó tổng thống Harris của đảng Dân chủ dẫn trước cựu Tổng thống Trump của đảng Cộng hòa ở hai bang (48% so với 43% ở Michigan và 51% so với 45% tại Wisconsin). Hai ứng viên đều có cùng tỷ lệ ủng hộ là 48% tại Pennsylvania. Ông Trump đã chiến thắng ở 3 tiểu bang trên vào năm 2016; sau đó 4 năm, cả ba đều "đổi màu" khi nghiêng về Tổng thống Joe Biden.

Kênh Fox 9 dẫn lời ông Nate Silver, nhà sáng lập chuyên trang phân tích bầu cử Mỹ FiveThirtyEight, nói rằng "trực giác" mách bảo ông Trump sẽ chiến thắng. Trang FiveThirtyEight cũng đã dựa vào các dữ liệu kinh tế, nhân khẩu học và các cuộc thăm dò để chạy mô phỏng về kỳ bầu cử tổng thống 2024. Theo đó, ông Trump có 52 lần chiến thắng trong số 100 lần mô phỏng, còn lại thuộc về bà Harris. Trong khi đó, Giáo sư Allan Lichtman tại Đại học Mỹ, người tuyên bố đã đoán đúng kết quả của 9/10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần nhất, giữ nguyên lập trường cho rằng bà Harris sẽ thắng. Trả lời kênh Fox 5 tuần này, ông Lichtman nhấn mạnh bản thân không thay đổi dự đoán chỉ để phù hợp với kết quả thăm dò.

Ông Trump ngồi trên xe rác trước khi tham gia vận động tại Wisconsin ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Một thống kê khác đến từ The Hill/Decision Desk HQ tính đến ngày 30.10 chỉ ra, ông Trump có 53% cơ hội giành chiến thắng, trong khi theo tổng hợp các thăm dò toàn quốc, bà Harris nhận được 48,3% ủng hộ, so với ông Trump là 47,7%. Các nhà phân tích cho rằng những cuộc thăm dò hiện có quy mô nhỏ và sai số lớn, do đó khó đưa ra những đánh giá rằng ứng viên nào sẽ nổi trội hơn trong kỳ bầu cử năm nay. Trước ngày bầu cử chính thức, đã có hơn 57 triệu phiếu bầu sớm, theo dữ liệu từ Đại học Florida.

Tâm điểm Wisconsin

Hai ứng viên tổng thống đều có lịch trình dừng chân tại bang chiến địa Wisconsin vào ngày 30.10. Với bà Harris, đó là sự kiện tập trung huy động sự ủng hộ từ những cử tri trẻ, trong đó có một số người lần đầu bỏ phiếu. "Mỗi ngày tôi thấy triển vọng của nước Mỹ trong tay các lãnh đạo trẻ, những người lần đầu bỏ phiếu. Tôi yêu thế hệ của các bạn. Một trong các lý do là việc các bạn đều nóng lòng muốn có những thay đổi", bà Harris phát biểu trước hơn 10.000 người tham gia sự kiện tại TP.Madison (Wisconsin). Buổi vận động của bà Harris tập trung vào 2 vấn đề được quan tâm hàng đầu tại đây - kinh tế và quyền phá thai.

Cách Madison hơn 200 km, tại TP.Green Bay (Wisconsin), sự chú ý đổ về màn xuất hiện của ông Trump với chiếc áo phản quang, trang phục của nhân viên thu gom rác. Hình ảnh ông ngồi trên xe rác trả lời báo chí được giới quan sát coi đó như cách đáp trả phát ngôn của Tổng thống Joe Biden. Ông Biden bị cho là đã tạo thêm rắc rối không đáng có cho chiến dịch của đảng Dân chủ, khi nói rằng những người ủng hộ ông Trump là "rác rưởi". Ứng viên Cộng hòa nêu rằng việc "hóa trang" chỉ là một chút sự giải trí, trước khi tập trung vào các vấn đề quan trọng. Ông dành phần lớn thời lượng bài phát biểu ở Green Bay nói về vấn đề nhập cư, nhấn mạnh sẽ chấm dứt tình trạng người di cư ồ ạt tràn vào nước Mỹ. "Sau đó, công cuộc khôi phục đất nước của chúng ta sẽ bắt đầu", ông nói.

Wisconsin là một trong những bang chiến địa mà 2 ứng viên dành nhiều thời gian và nguồn lực để cạnh tranh phiếu bầu của cử tri trên từng địa hạt. Trong đó, hạt Dane, nơi có tốc độ phát triển dân số nhanh hàng đầu Wisconsin, được đánh giá đóng vai trò quan trọng đến kết quả cuối cùng tại tiểu bang này. Cả ông Trump và bà Harris dự kiến trở lại Wisconsin vào ngày 1.11.