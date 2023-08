Bầu Đức mang sầu riêng, chuối, thịt heo đãi cổ đông

Chiều tối 20.8, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) tổ chức hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư chia sẻ về định hướng hoạt động HAGL đến năm 2026. Bầu Đức đã có buổi đối thoại thẳng thắn với các cổ đông đang nắm giữ từ 200.000 cổ phiếu trở lên. Sau đó là buổi tiệc thân mật với toàn những món "nhà trồng được" - từ heo ăn chuối và tráng miệng bằng chuối cùng sầu riêng.

Bầu Đức trả lời chất vấn từ các cổ đông, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ CHÍ NHÂN





Chương trình đối thoại bắt đầu từ 14 giờ 30 phút và kéo dài đến 17 giờ. Các cổ đông đã có nhiều câu hỏi từ các mô hình nuôi heo, trồng chuối, sầu riêng đến việc làm thương mại, thương hiệu, vấn đề nợ - trả nợ, thua lỗ trong việc đưa heo ăn chuối ra thị trường… Chất vấn của cổ đông và được bầu Đức cùng các thành viên có trách nhiệm của HAGL trả lời rõ ràng.

Ông Đức thẳng thắn: "Làm kinh doanh cũng như đá banh. Thua là do mình dở chứ không phải do trọng tài. Tôi thừa nhận thất bại trong kinh doanh mà chưa bao giờ tìm cớ đổ lỗi cho lý do khách quan nào cả. Từ người giàu nhất sàn chứng khoán, có lúc tôi cũng là người mắc nợ nhiều nhất. Và cũng chỉ có tôi mới dám tuyên bố HAGL mất thanh khoản vào ngày 30.12.2016, dù lúc đó nhiều người khuyên không nên. Đến giờ này, nghiệm lại nếu không thừa nhận 'ung thư', không chữa dứt điểm thì chắc chắn vô phương cứu chữa. Nhưng tôi không than, không trốn tránh mà tôi chấp nhận và đối đầu với sự thất bại đó. Đến thời điểm này, tôi rất tự tin mời các bạn đến đây để nói rằng: Ánh sáng đã xuất hiện cuối đường hầm. Cuối năm nay, bức tranh của chúng ta tương đối sáng. Tôi muốn mời các bạn thưởng thức món sầu riêng của chúng ta trước khi được bán ra thị trường".

Các cổ đông vui vẻ thưởng thức sầu riêng "của nhà trồng được" CHÍ NHÂN

Ông Đức thừa nhận, thời gian qua, HAGL phải "dò đường" nên không tránh khỏi tình trạng trồng - chặt. Đến nay, tập đoàn đã xây dựng và cơ bản hoàn thiện được mô hình 2 cây 1 con là chuối, sầu riêng và heo. Heo bán nội địa, chịu sự chi phối của thị trường cạnh tranh gay gắt, giá trồi sụt nhiều. Đầu năm nay, giá giảm sâu dưới 50.000 đồng/kg, nên ông chưa dám đưa vào kế hoạch lợi nhuận nhưng giờ giá tăng lại là cơ hội lớn. Còn chuối và sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc, họ đã "ăn" rồi thì chỉ lo không có sức làm để bán chứ không lo bán không được.

Vụ đầu tiên chỉ thu được 500 tấn trái/21ha, bầu Đức gọi là thất mùa, năm sau sản lượng sẽ tăng theo tuổi cây CHÍ NHÂN

Theo ông Đức, chuối vẫn là nguồn thu chính ở hiện tại nhưng sầu riêng là "mỏ vàng" của tương lai. Tổng diện tích vườn sầu riêng của HAGL là 1.200 ha, trong số này có 200 ha mới trồng, 700 ha từ 4 - 5 năm tuổi chủ yếu tại Lào sẽ cho thu hoạch vào tháng 10 - 11.2024. Sầu riêng trồng ở Tây nguyên và Lào có lợi thế là tạo ra vụ nghịch tự nhiên theo điều kiện khí hậu. Đặc biệt, sầu riêng ở Lào thu hoạch tháng 10 - 11, lúc đó một mình Hoàng Anh Gia Lai một chợ. "Trong tháng 7 vừa qua, lợi nhuận của công ty là 115 tỉ đồng. Với bức tranh đang sáng dần lên như vậy, viễn cảnh tươi sáng đã rất rõ rồi, HAGL đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 là 2.000 tỉ đồng", bầu Đức nhấn mạnh.



Ông Lã Cảnh Cường, chuyên gia phụ trách trồng sầu riêng cho bầu Đức giới thiệu sản phẩm với cổ đông CHÍ NHÂN

Một cổ đông nhận là "fan ruột" của sầu riêng, khen chất lượng rất ngon CHÍ NHÂN

Ông Đoàn Nguyên Đức: Năm 2026 trả dứt các khoản nợ Tổng các khoản nợ của HAGL hiện chỉ còn 7.600 tỉ đồng, đây là những khoản vay có tài sản thế chấp. So với đỉnh nợ năm 2018 là 29.000 tỉ đồng thì "không đáng là gì". Trong nay năm sẽ dứt điểm không để phát sinh nợ lũy kế, 3 năm tiếp theo sẽ trả dứt điểm các khoản nợ. Nguồn trả nợ ngoài các khoản lãi từ heo, chuối, sầu riêng; công ty cũng đã tính toán sẽ bán thêm một số tài sản đã khấu hao và hiện không tạo ra lợi nhuận. Thấy ánh sáng rõ rồi, không nói ra là có tội với cổ đông Thất bại, tôi không đổ lỗi, không kêu ca cũng không xấu hổ mà tiếp tục 'chiến đấu' một cách không mệt mỏi chỉ để trả nợ và vì danh dự. Trong quá trình đó, tôi cũng được nhiều người giúp đỡ như anh Trần Bá Dương, anh Trần Văn Dai, anh Đỗ Xuân Diện… và rất nhiều người khác cũng như quý cổ đông lâu năm ở đây. Nay tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm, thấy nó rõ rồi mà không nói ra sẽ thấy tội lỗi với quý vị. Giờ giá cổ phiếu chỉ có 8.000 đồng thôi nhưng tôi tin nó có thể lên 20.000 đồng. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng về điều đó. Từ đây về sau, tôi chỉ tập trung vào 3 trụ cột là heo, chuối và sầu riêng thôi nên không cần vay thêm vốn để đầu tư nữa".