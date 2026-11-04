Bầu Trời - Mạng lưới phục vụ thi công toàn quốc

Các lĩnh vực hoạt động chính của Bầu Trời gồm:

Vệ sinh công nghiệp, đu dây vệ sinh kính tòa nhà và bảng hiệu quảng cáo, tường mặt ngoài, vệ sinh nhà xưởng, nhà máy, văn phòng, khách sạn và vệ sinh sau xây dựng.

Thi công sàn epoxy PU giả đá hiệu ứng, bảng hiệu.

Mài bóng sàn bê tông lộ đá, lộ cát.

Đánh bóng sàn đá Marble, Granite, Terrazzo, Hoa cương, Tự nhiên.

Thi công chống thấm sàn, tường sân thượng và các hạng mục công trình.

Thi công chống nóng mái tôn, mái ngói, trần bê tông.

Thi công sơn nước nội thất, ngoại thất mới và cải tạo.

Phủ bóng sàn gỗ.

Bầu Trời luôn chú trọng chất lượng thi công, tiến độ và trách nhiệm trong từng dự án. Tùy theo quy mô và yêu cầu thực tế, doanh nghiệp thực hiện khảo sát, tư vấn phương án, dự toán chi phí và bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả cho khách hàng.

Bên cạnh phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, Bầu Trời còn hướng đến hợp tác với chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng, đơn vị thi công và đối tác trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp Bầu Trời

Website: https://vesinhcongnghiepbautroi.com/

Hotline/Zalo: 0933 315 135

MST: 0314817730