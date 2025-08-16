Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Báu vật’ của nghệ sĩ Đình Toàn sau 25 năm vào showbiz

Thạch Anh
Thạch Anh
16/08/2025 08:58 GMT+7

Ôn lại chặng đường làm nghề, nghệ sĩ Đình Toàn nhắc đến vai diễn chú hề Lí Lắc từng giúp tên tuổi anh đến gần với khán giả trong quãng thời gian đầu theo nghệ thuật.

Nghệ sĩ Đình Toàn tiết lộ bộ tóc giả gắn với nhân vật chú hề Lí Lắc trong Ngày xửa ngày xưa (phát sóng số đầu tiên vào năm 2000) vẫn được anh gìn giữ đến hiện tại. Trải qua hơn 2 thập kỷ, nam diễn viên vẫn xem đây là “báu vật” vì đánh dấu vai diễn truyền hình đầu tiên của mình.

Đình Toàn kể về quãng thời gian mới gia nhập nhóm Líu Lo – nơi quy tụ các tên tuổi nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Thanh Thủy (vai két Lala), nghệ sĩ Bạch Long (vai chó Lulu) và nghệ sĩ Hoàng Trinh (vai mèo Lili). Dù đối diện với nhiều áp lực và lời đồn thổi như “có gì khi được đứng vào hàng ngũ những nhân tài của làng kịch thành phố”, nam diễn viên vẫn hồn nhiên làm việc cùng các tiền bối trong nghề.

‘Báu vật’ của nghệ sĩ Đình Toàn sau 25 năm vào showbiz - Ảnh 1.

Đình Toàn ôn lại kỷ niệm gắn với vai diễn chú hề Lí Lắc trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 17.8 trên VTV9

Ảnh: BTC

Chính đạo diễn Thành Lộc đã mời Đình Toàn đảm nhận vai chú hề Lí Lắc trong chương trình thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa. Vai diễn nhanh chóng gây tiếng vang ngay từ lúc phát sóng, khi truyền hình còn là phương tiện giải trí chủ yếu. “Có giai đoạn khán giả gửi về đài tới ba bao tải thư, cả phòng biên tập phải chia nhau đọc. Thậm chí, diễn viên cũng mang thư về nhà để cảm nhận tình cảm của công chúng”, anh hào hứng kể.

Ban đầu, Đình Toàn không nghĩ mình sẽ theo nghệ thuật. Đến khi quyết định gắn bó với nghề, anh quay lại trường sân khấu. Tuy nhiên, vì quá tuổi để học diễn viên, nam nghệ sĩ đăng ký lớp đạo diễn. “Ban đầu chỉ là để biết thêm về nghề, nhưng rồi nghề đạo diễn cho tôi cái nhìn rộng và tổng thể hơn, tốt cho công việc sau này”, anh chia sẻ.

Sau đó, anh đạo diễn nhiều vở kịch tại sân khấu IDECAF, trong đó có chuỗi series Ngày xửa ngày xưa với các vở nổi bật như Chuyện thần tiên xứ sở phù tang, Bảo tàng quái vật, Bầy chim thiên nga… và gần đây nhất là Hậu duệ mặt trời. “Người đạo diễn phải làm việc với nhạc sĩ, quyết định nhịp, thời lượng để chuyển cảnh… Thậm chí, tiết tấu cũng là một câu chuyện – mọi thứ phải làm việc với nhạc sĩ và mang dấu ấn của đạo diễn trong đó”, anh nhấn mạnh.

‘Báu vật’ của nghệ sĩ Đình Toàn sau 25 năm vào showbiz - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Đình Toàn thừa nhận áp lực gấp 10 lần khi đứng cùng sân khấu với đàn anh, đàn chị

Ảnh: BTC

Toát lên sự hồn nhiên và tinh nghịch là yếu tố giúp Đình Toàn gắn bó lâu dài với sân khấu kịch thiếu nhi. Tuy nhiên, nam diễn viên bày tỏ: “Không phải ai hồn nhiên, tinh nghịch cũng có thể làm diễn viên. May mắn là thời điểm đầu, tôi được “ké” danh tiếng của các anh chị, nhưng đó cũng là áp lực rất lớn để không bị rớt lại. Tôi phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần, không làm các anh chị phải buồn”.

25 năm sự nghiệp của nghệ sĩ Đình Toàn

Nhìn lại 25 năm sự nghiệp, anh cho rằng mỗi giai đoạn đều cần có lựa chọn riêng và điều quan trọng là không tham lam để tránh quá tải. Quyết định khiến anh tâm đắc nhất chính là theo học ngành đạo diễn. “Đó là lúc tôi quyết định sẽ làm nghệ thuật đến nơi đến chốn, chọn nó làm công việc chính thức và phải làm thật đàng hoàng, nghiêm túc”, anh khẳng định.

Hiện tại, nghệ sĩ Đình Toàn dự kiến sẽ dàn dựng một vở kịch chuẩn bị cho mùa mới của Ngày xửa ngày xưa. Anh cũng ấp ủ ý định làm mới một tác phẩm kinh điển mang màu sắc lãng mạn và bi kịch, như một cách thể nghiệm sáng tạo. “Đó sẽ là một dự án đầy cảm xúc và thách thức”, nam nghệ sĩ tiết lộ.

