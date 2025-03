'Báu vật điện ảnh' Meryl Streep hẹn hò bạn trai kém tuổi

Mối quan hệ của bộ đôi diễn viên kỳ cựu nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ bạn bè, người thân và các con của họ. Nguồn tin nói thêm: "Mọi người xung quanh họ đều rất tán thành và cho rằng họ là một cặp đôi tuyệt vời". Meryl Streep và Martin Short từng đóng vai tình nhân trong loạt phim Only Murders In The Building của Hulu, hóa thân thành 2 nhân vật Loretta Durkin và Oliver Putnam. Chính từ đó, những tin đồn hẹn hò bắt đầu dấy lên khi cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau nhiều lần vào đầu năm 2024. Họ thậm chí còn nắm tay nhau tại một sự kiện quảng bá bộ phim vào tháng 8 năm ngoái.

Meryl Streep và Martin Short đã hẹn hò được 1 năm ẢNH: HULU

Dù khi ấy, đại diện của Meryl Streep lên tiếng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, nhưng các nguồn tin sau đó tiết lộ với DailyMail rằng mối quan hệ tình cảm của họ thực sự đã nảy sinh trong quá trình quay phim Only Murders In The Building.

Nguồn tin nội bộ còn cho biết thêm: "Meryl và Martin đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm này vài tháng trước. Nhưng sự thật đây là bí mật ai cũng biết ở trường quay. Không ai cần phải hỏi, vì mọi thứ đã quá rõ ràng".

Vào cuối tuần qua, Meryl Streep và Martin Short lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh được Jennifer Lopez chia sẻ. Cả hai cùng các ngôi sao khác tạo dáng chụp hình hậu trường của vở kịch Broadway Oh, Mary!.

Sự gắn bó của cặp đôi kỳ cựu được bạn bè và cả gia đình ủng hộ ẢNH: INSTAGRAM JLO

Trang TMZ cũng đưa tin, cặp đôi được trông thấy cùng nhau xuất hiện tại chương trình Saturday Night Live vào tối 8.3, họ bước xuống từ cùng một chiếc xe.

Những tin đồn tình cảm giữa hai người bắt đầu lan truyền sau khi thông tin Meryl Streep và chồng cũ Don Gummer đã ly thân được tiết lộ. Được biết, Meryl Streep và Don Gummer kết hôn năm 1978 và có 4 người con chung: Henry (45 tuổi), Mamie (41 tuổi), Grace (38 tuổi) và Louisa Jacobson (33 tuổi). Họ công khai thông tin đã sống ly thân từ năm 2017 trong tuyên bố phát đi hồi tháng 10.2023.

Trong khi đó, Martin Short đã mất vợ là Nancy Dolman vào năm 2010 vì căn bệnh ung thư, sau hơn 3 thập kỷ chung sống. Cặp đôi có 3 người con: Katherine (41 tuổi), Oliver (38 tuổi) và Henry (35 tuổi).