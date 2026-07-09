Báu vật hổ phách thời Nữ hoàng Elizabeth I tăng giá 27 lần

Mặt dây chuyền hổ phách hình trái tim, món cổ vật đang thu hút sự chú ý của giới sưu tầm với mức định giá tăng vọt Ảnh: Chụp màn hình smithsonianmag

Chỉ mới tháng 11 năm ngoái, tại một phiên đấu giá ở Edinburgh (Scotland), món trang sức này được bán với cái giá khá khiêm tốn: 5.588 bảng Anh (tương đương khoảng 183 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Lúc đó, người ta chỉ xem đây là một mặt dây chuyền hổ phách "theo phong cách Elizabeth" được chế tác vào cuối thế kỷ 19, tức gần 300 năm sau khi vị nữ hoàng quyền lực qua đời.

Nhưng cuộc đời của cổ vật đôi khi còn ly kỳ hơn cả những cuốn tiểu thuyết. Hôm 1.7, món phụ kiện này xuất hiện tại sàn đấu giá Sotheby's, nhưng với một vị thế hoàn toàn khác: được định giá từ 100.000 - 150.000 bảng Anh (khoảng 3,2 - 4,9 tỉ đồng). Mức giá tăng vọt gấp 27 lần không phải là sự thổi phồng, mà là kết quả của những phân tích khoa học chuyên sâu.

Ông Christopher Mason, người đứng đầu bộ phận điêu khắc tại Sotheby's, chia sẻ với Artnet: "Thông qua các nghiên cứu chuyên sâu, chúng tôi xác định đây là viên ngọc quý hiếm thời Phục Hưng, được chế tác ngay cuối triều đại của Nữ hoàng Elizabeth I".

Di sản bất tử của Nữ hoàng Elizabeth I trong lớp hổ phách

Được xác định niên đại vào khoảng năm 1600, mặt dây chuyền khắc chân dung Nữ hoàng Elizabeth I trên nền hổ phách, loại đá quý từng được mệnh danh là "vàng Baltic" và cực kỳ được giới quý tộc châu Âu ưa chuộng. Nghệ nhân bậc thầy đã khéo léo cắt gọt hổ phách hình trái tim để phóng đại chân dung nữ hoàng. Đặc biệt, mặt sau của mặt dây chuyền còn có hình một con vẹt, biểu tượng cổ xưa cho sự trinh tiết của bà.

Chuyên gia trang sức và cũng là nhà sử học Geoffrey Munn nhận định: "Mặt dây chuyền hổ phách này là biểu tượng vô cùng hiếm hoi về quyền lực của Elizabeth I, rất có thể là món quà do chính tay bà trao tặng...".

Theo tạp chí Smithsonian, bức chân dung chạm khắc này dựa trên bản in nổi tiếng của nghệ nhân Crispijn de Passe the Elder, lấy cảm hứng từ bức tranh thu nhỏ của Isaac Oliver. Giới chuyên môn tin rằng, tác phẩm này là thành quả của bàn tay tài hoa từ các nghệ nhân hàng đầu của Phổ như Hans Klingenberg hoặc Georg Schreiber.

Elizabeth I, con gái của Vua Henry VIII và Anne Boleyn, là vị quân chủ cuối cùng của triều đại Tudor. Trong suốt 44 năm trị vì, dù đối mặt với không ít áp lực phải kết hôn để sinh người thừa kế, bà luôn từ chối.

Nhà sử học Elizabeth Norton từng lý giải trên tạp chí Smithsonian rằng, bà đã chứng kiến quá nhiều bi kịch từ hôn nhân của chính những người xung quanh. Những bài học đó đã định hình nên một vị nữ hoàng độc lập, sắt đá.

Trước đây, vật phẩm này từng thuộc sở hữu của nhà sưu tập lừng danh John Malcolm. Sau khi được cho mượn triển lãm vào năm 1879, nó dường như bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử trước khi xuất hiện tại phiên đấu giá khiêm tốn vào năm ngoái.

Giờ đây, khi bức màn bí ẩn được vén lên, món đồ đã trở thành một phần di sản quý giá. Như cách Sotheby's ví von: "Sự hiện diện của Elizabeth được 'bảo quản' bên trong hổ phách, lưu giữ thời hoàng kim của bà mãi mãi với thời gian".