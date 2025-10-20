Báu vật hoàng gia Pháp mất trong vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

Theo thông tin từ chính phủ Pháp, nhóm trộm đã dừng xe bên ngoài bảo tàng Louvre vào sáng 19.10, sử dụng một cần cẩu để đập vỡ cửa sổ tầng trên và sau đó trốn thoát bằng xe máy.

Giới chức trách cho đến nay vẫn chưa công bố những món đồ nào đã bị đánh cắp.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati nói với đài truyền hình TF1 rằng toàn bộ vụ cướp diễn ra trong khoảng 4 phút.

"Chúng tôi phải nói rằng đây là những tên tội phạm chuyên nghiệp. Tội phạm có tổ chức ngày nay nhắm vào các tác phẩm nghệ thuật, và các bảo tàng đương nhiên đã trở thành mục tiêu, bởi vì Pháp, như quý vị đã biết, là một đất nước của di sản, một đất nước có những di sản lịch sử với giá trị lớn", bà Dati cho biết.

Phía trước bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp ẢNH: REUTERS

Một đoạn video do một hướng dẫn viên bảo tàng quay lại cho thấy khách tham quan lần lượt đi đến lối ra, dường như không biết về vụ trộm.

Bộ trưởng Dati cho biết không có thương vong nào được báo cáo và một món trang sức đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng.

Theo tờ Le Parisien, món trang sức nói trên được cho là vương miện của Hoàng hậu Eugenie, vợ Hoàng đế Napoleon III, và hiện vật đó đã bị vỡ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm có tỷ lệ thành công cao trong việc điều tra các vụ cướp gây chú ý đã được giao nhiệm vụ điều tra vụ này.

Vụ trộm có khả năng sẽ đặt ra những câu hỏi khó xử về an ninh tại bảo tàng.

Đầu năm nay, Louvre, bảo tàng đón lượng khách tham quan nhiều nhất thế giới, đã yêu cầu chính phủ Pháp hỗ trợ khẩn cấp để tu sửa các sảnh đường đã cũ kỹ và bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật.

Bảo tàng Louvre là nơi lưu giữ bức tranh Mona Lisa, chính bức tranh này cũng từng là mục tiêu của một vụ trộm táo bạo vào năm 1911. Vụ trộm đó liên quan đến một cựu nhân viên, người này cuối cùng đã bị bắt giữ và bức tranh được trả lại sau hai năm.