Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Báu vật hoàng gia Pháp mất trong vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre
Video Thế giới

Báu vật hoàng gia Pháp mất trong vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

La Vi
La Vi
20/10/2025 10:15 GMT+7

Một nhóm trộm đã đột nhập Bảo tàng Louvre của Pháp vào ngày 19.10 và đánh cắp các trang sức vô giá từ khu vực trưng bày bảo vật hoàng gia của Pháp.

Theo thông tin từ chính phủ Pháp, nhóm trộm đã dừng xe bên ngoài bảo tàng Louvre vào sáng 19.10, sử dụng một cần cẩu để đập vỡ cửa sổ tầng trên và sau đó trốn thoát bằng xe máy.

Giới chức trách cho đến nay vẫn chưa công bố những món đồ nào đã bị đánh cắp.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati nói với đài truyền hình TF1 rằng toàn bộ vụ cướp diễn ra trong khoảng 4 phút.

"Chúng tôi phải nói rằng đây là những tên tội phạm chuyên nghiệp. Tội phạm có tổ chức ngày nay nhắm vào các tác phẩm nghệ thuật, và các bảo tàng đương nhiên đã trở thành mục tiêu, bởi vì Pháp, như quý vị đã biết, là một đất nước của di sản, một đất nước có những di sản lịch sử với giá trị lớn", bà Dati cho biết.

Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre, đánh cắp bảo vật hoàng gia Pháp - Ảnh 1.

Phía trước bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp

ẢNH: REUTERS

Một đoạn video do một hướng dẫn viên bảo tàng quay lại cho thấy khách tham quan lần lượt đi đến lối ra, dường như không biết về vụ trộm.

Bộ trưởng Dati cho biết không có thương vong nào được báo cáo và một món trang sức đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng.

Theo tờ Le Parisien, món trang sức nói trên được cho là vương miện của Hoàng hậu Eugenie, vợ Hoàng đế Napoleon III, và hiện vật đó đã bị vỡ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm có tỷ lệ thành công cao trong việc điều tra các vụ cướp gây chú ý đã được giao nhiệm vụ điều tra vụ này.

Vụ trộm có khả năng sẽ đặt ra những câu hỏi khó xử về an ninh tại bảo tàng.

Đầu năm nay, Louvre, bảo tàng đón lượng khách tham quan nhiều nhất thế giới, đã yêu cầu chính phủ Pháp hỗ trợ khẩn cấp để tu sửa các sảnh đường đã cũ kỹ và bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật.

Bảo tàng Louvre là nơi lưu giữ bức tranh Mona Lisa, chính bức tranh này cũng từng là mục tiêu của một vụ trộm táo bạo vào năm 1911. Vụ trộm đó liên quan đến một cựu nhân viên, người này cuối cùng đã bị bắt giữ và bức tranh được trả lại sau hai năm.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo tàng Louvre pháp bảo vật hoàng gia trộm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận