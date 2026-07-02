Báu vật 'ngàn năm có một' từ Pháp trở về Anh

"Săn" vé xem báu vật ngàn năm

Ngay khi thông tin tấm thảm Bayeux thế kỷ 11 sẽ trở về Anh lần đầu tiên sau gần 1.000 năm được công bố, người dân khắp nước Anh ngay lập tức "đứng ngồi không yên". Nicholas Cullinan, Giám đốc Bảo tàng Anh, chia sẻ với BBC Radio rằng hàng chục ngàn người đã phải xếp hàng ảo trên hệ thống trực tuyến ngay khi vé được mở bán. Theo nguồn tin từ Reuters, sự kiện này đang tạo ra nhu cầu cực kỳ lớn, khiến vé cho các suất tham quan báu vật ngàn năm được săn lùng ráo riết.

Từng đường kim mũi chỉ trên tấm thảm Bayeux tái hiện sống động diễn biến Trận Hastings năm 1066 Ảnh: Reuters

Ông Cullinan hào hứng: "Việc tấm thảm trở về quê hương thực sự là cột mốc đáng mong đợi". Dù những chi tiết về quá trình vận chuyển báu vật len và vải lanh dễ hư hỏng này từ Bayeux (tây bắc nước Pháp) đến London vẫn được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng nhiều khả năng tấm thảm sẽ vượt qua đường hầm eo biển Manche để cập bến thủ đô nước Anh.

Tấm thảm Bayeux dài 70m, dù gốc gác vẫn còn là ẩn số (nhiều giả thuyết cho rằng nó là tác phẩm của những thợ thêu người Anh), nhưng đã được lưu giữ tại Pháp suốt 950 năm qua.

Việc Pháp đồng ý cho mượn báu vật này được xác nhận trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Anh vào tháng 7 năm ngoái. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một thỏa thuận trao đổi văn hóa, mà còn là thông điệp cho thấy mối quan hệ giữa Anh và Pháp đang ấm dần lên sau những rạn nứt từ thời điểm Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) năm 2016.

Tấm thảm Bayeux, chứng nhân lịch sử ngàn năm tuổi, đón những lượt khách tham quan cuối cùng tại Bảo tàng Bayeux trước khi tạm biệt nơi này Ảnh: Reuters

Cuốn "biên niên sử" bằng sợi

Tấm thảm thực chất là một tác phẩm nghệ thuật đồ sộ, mô tả chi tiết cuộc chinh phục nước Anh năm 1066 của William Kẻ Chinh Phục. Từ cảnh chuẩn bị xâm lược Hastings đến cuộc đụng độ khốc liệt với đội quân Anglo-Saxon của vua Harold, kể cả hình ảnh mũi tên bắn trúng mắt vị vua này, tất cả đều được thêu tay tỉ mỉ.

Để bảo vệ "báu vật" này, Bảo tàng Anh đã kỳ công xây dựng một hộp kính trưng bày đặc biệt, được cho là tủ trưng bày dài nhất thế giới hiện nay. Nhờ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn bộ chiều dài của tác phẩm từ trên cao lẫn những chi tiết tinh xảo khi nhìn cận cảnh.

Tấm thảm dự kiến sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Anh từ tháng 9.2026 tới tháng 7.2027.

Để "đáp lễ" nghĩa cử này, các bảo tàng của Pháp sẽ nhận lại một số báu vật từ Anh, bao gồm bộ sưu tập Sutton Hoo lừng danh gồm mũ sắt, khiên và các tác phẩm kim loại từ thế kỷ thứ 7.