Bẫy chim trời, quảng cáo bán có thể bị phạt 400 triệu đồng, tù 15 năm

Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm (Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế) cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng xử phạt một chủ quán nhậu ở phường Vỹ Dạ 5,1 triệu đồng vì quảng cáo bán chim trời.

Chủ quán nhậu ở phường Vỹ Dạ bị phạt 5,1 triệu đồng vì quảng cáo bán chim trời ẢNH: HẠT KIỂM KHU VỰC TRUNG TÂM

Trước đó, một tài khoản Facebook đăng hình ảnh chim trời bị làm thịt, kèm nội dung quảng cáo quán có bán các loài như gà nước, mỏ nhác. Tiếp nhận phản ánh, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm phối hợp UBND phường Vỹ Dạ và Công an phường Vỹ Dạ tiến hành kiểm tra.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm cũng phối hợp công an phường để kiểm tra các cánh đồng, thu gom, tiêu hủy lưới, cọc tre và tháo gỡ nhiều công cụ bẫy bắt chim hoang dã.

Vậy người dân có được tự ý giăng lưới, đặt bẫy bắt các loại chim sống ngoài tự nhiên?

Bẫy, bắt chim trời có thể bị phạt đến 400 triệu đồng

Trao đổi với Báo Thanh Niên, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự) cho biết người dân không được tự ý đặt bẫy, giăng lưới hoặc sử dụng các phương tiện khác để săn, bắt chim sống ngoài tự nhiên trái quy định.

Luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự) ẢNH: NVCC

Đặc biệt, đối với loài nguy cấp, quý, hiếm, theo điểm d khoản 1 điều 6 Thông tư 85 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không được sử dụng các công cụ có tính tận diệt như bẫy điện, bẫy lưới, bẫy lồng, bẫy keo, ná cao su hoặc thiết bị phát tiếng kêu động vật để khai thác từ tự nhiên.

Theo điều 24 Nghị định 146 năm 2026 của Chính phủ, hành vi săn, bắt, giết chim trái pháp luật bị xử phạt dựa trên loài, số lượng và giá trị tang vật.

Mức thấp nhất đối với cá nhân là 1 - 5 triệu đồng, áp dụng khi động vật rừng thông thường trị giá dưới 5 triệu đồng, hoặc động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB trị giá dưới 3 triệu đồng.

Mức phạt có thể lên tới 360 - 400 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB với số lượng từ 5 - 6 cá thể lớp chim.

Tang vật, bẫy, lưới và các công cụ sử dụng để vi phạm bị tịch thu; phương tiện vi phạm cũng có thể bị tịch thu.

Không chỉ bị xử phạt hành chính, hành vi săn bắt, bẫy động vật hoang dã còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kiểm lâm đi kiểm tra và giải cứu chim trời ẢNH: HẠT KIỂM KHU VỰC TRUNG TÂM

Theo điều 234 bộ luật Hình sự tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, mức phạt tù cao nhất là 12 năm đối với động vật nhóm IIB, phụ lục II CITES hoặc động vật hoang dã khác thuộc trường hợp luật định.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo điều 244 bộ luật Hình sự tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với mức phạt tù cao nhất 15 năm.

Quảng cáo bán chim trời cũng bị xử phạt

Luật sư Đào Thị Bích Liên nhấn mạnh: "Việc quảng cáo bán các loài động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật".

Cụ thể, cá nhân quảng cáo nhằm kinh doanh động vật rừng và sản phẩm của chúng không có nguồn gốc hợp pháp có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng (theo điểm c khoản 4 điều 19 Nghị định 146 năm 2026 của Chính phủ).

Nếu xác minh người đăng bài đang tàng trữ hoặc mua bán chim không có hồ sơ hợp pháp, người này còn bị xử phạt theo điều 26 Nghị định 146 năm 2026.

Mức phạt đối với cá nhân thấp nhất là 1 - 5 triệu đồng, áp dụng với động vật rừng thông thường trị giá dưới 5 triệu đồng, hoặc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB trị giá dưới 3 triệu đồng.

"Tùy loài, số lượng và giá trị tang vật, mức phạt có thể lên tới 330 - 360 triệu đồng đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB. Tang vật bị tịch thu, người vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp. Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt gấp đôi", luật sư Bích Liên cho biết.

Tương tự như bắt, bẫy chim trời, hành vi quảng cáo có liên quan đến tàng trữ, buôn bán hoặc chuẩn bị giao dịch trái phép, có đủ chứng cứ và đạt ngưỡng luật định, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 234 và 244 bộ luật Hình sự.