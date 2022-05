'Bay' gần 400 triệu đồng khi đầu tư sàn chứng khoán quốc tế

Càng nộp tiền vào tài khoản, càng lỗ

Chị V.T (TP.HCM) như ngồi trên lửa vì biết bị lừa mất 369 triệu đồng khi tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Theo như lời kể của chị V.T, vào tháng 2.2022 có một người điện thoại giới thiệu là nhân viên sàn giao dịch ngoại hối Bostonmex mời chị tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế. Lúc đó chị V.T cũng chưa quan tâm nhưng những người này đeo bám mời chị tham gia vào nhóm Zalo các nhà đầu tư. Trong nhóm Zalo, một số nhà đầu tư liên tục thông tin, hình ảnh trạng thái tài khoản giao dịch lời. Theo dõi một thời gian, chị V.T quyết định mở tài khoản giao dịch và chuyển số tiền 46 triệu đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Juz Sales (có địa chỉ đăng ký kinh doanh ở Q.1, TP.HCM) để trải nghiệm. Số tiền này được quy đổi ra thành 2.000 USD trên tài khoản giao dịch của chị V.T. Như lời hứa của sàn, mỗi lần chị V.T đặt lệnh mua vàng, dầu, chứng khoán, tiền ảo… đều có chuyên gia hỗ trợ và đặt lệnh.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tài khoản chị V.T bị lỗ nặng số tiền trên. Lúc ấy chị V.T phát hoảng và xót tiền nên vay mượn người thân vô thêm vốn, lên đến 16.000 USD. “Càng vô tiền bao nhiêu thì tài khoản càng âm bấy nhiêu. Mỗi khi tài khoản dương (tức lời) có thể rút thì các chuyên gia lại kêu đặt lệnh thêm để cân bằng vốn mới rút ra được. Thực tế là sau khi đặt lệnh là không còn tiền để rút”, chị V.T cho hay.

Theo như ảnh chụp màn hình tài khoản giao dịch của chị V.T, lệnh mua bán trên tài khoản khá nhiều, đa số là màu đỏ (tức lỗ), 2 lệnh màu xanh cũng không thể cứu được tài khoản âm lên hơn 37.500 USD. Đến lúc này, chị V.T mới nghi ngờ những nhà đầu tư trong nhóm Zalo thực hiện chuyển khoản cho sàn có thể là người của họ để người mới mạnh dạn tham gia mở tài khoản, chuyển tiền. Trước chị V.T, có chị Lâm Hiền (TP.Đà Nẵng) cũng bị lôi kéo tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán Bostonmex vào cuối năm 2021 và đã bị mất 2.000 USD.





Mồi nhử lợi nhuận cao để chiếm đoạt tiền

Bostonmex tự nhận là sàn chứng khoán quốc tế nhưng trang web thể hiện hoàn toàn tiếng Việt, cũng như không tìm được địa chỉ liên hệ của sàn này. Nhà đầu tư tham gia nạp tiền và tạo tài khoản tại Bostonmex sẽ nhận được khuyến mãi sẽ được ưu đãi 100%. “Đây là một khoản bonus (tặng kèm) mà đơn vị dành tặng để trader (nhà đầu tư) có động lực đầu tư. Thêm vào đó, đơn vị còn áp dụng nhiều chính sách hấp dẫn khác nên các nhà đầu tư đừng bỏ lỡ. Khi nhà đầu tư tham gia vào sàn Bostonmex và giới thiệu sàn cho bạn bè cùng tham gia thì nhà đầu tư sẽ nhận đến 500 USD tiền thưởng khi bạn bè đăng ký và nạp tiền thành công”, website của sàn thông tin.

Theo cảnh báo từ Bộ Công an, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn. Chẳng hạn tạo lập các website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, sử dụng “mồi nhử” là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi, lôi kéo đầu tư kinh doanh tiền ảo, ngoại hối (forex), sàn giao dịch quyền chọn nhị phân... theo mô hình đa cấp, sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật, làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lại “lợi nhuận cao”.