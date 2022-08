Bẫy lừa đảo vào “hang ổ” ở Campuchia

Theo một báo cáo của Công ty an ninh mạng CYFIRMA (Singapore) cảnh báo hơn 7.000 camera an ninh của Hikvision (Trung Quốc) tại VN nằm trong nhóm có nguy cơ bị tấn công cao do chưa cập nhập phần mềm vá lỗ hổng bảo mật.