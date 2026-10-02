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    Bẫy trải nghiệm giá rẻ: 15 'bác sĩ dỏm' tại 3 viện thẩm mỹ bị khởi tố
    VideoThời sự

    Bẫy trải nghiệm giá rẻ: 15 'bác sĩ dỏm' tại 3 viện thẩm mỹ bị khởi tố

    Hữu Tú - Bảo Phúc
    Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 15 bị can giả bác sĩ lừa tiền tại 3 cơ sở thẩm mỹ với quảng cáo trải nghiệm giá rẻ trên mạng xã hội.

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