Bẫy trải nghiệm giá rẻ: 15 'bác sĩ dỏm' tại 3 viện thẩm mỹ bị khởi tố

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 15 bị can giả bác sĩ lừa tiền tại 3 cơ sở thẩm mỹ với quảng cáo trải nghiệm giá rẻ trên mạng xã hội.