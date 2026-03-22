BB Trần 'tái mặt' vì bị Kiên Ứng 'làm khó'

Sau khi cùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, BB Trần và Kiên Ứng trở thành bạn bè thân thiết. Cả hai còn kết hợp với nhau trong sản phẩm âm nhạc Healing. Ở MV lần này, Kiên Ứng không chỉ giữ vai trò đạo diễn mà còn góp giọng và đóng MV cùng BB Trần.

Đến với buổi mini talkshow của Báo Thanh Niên, BB Trần và Kiên Ứng có dịp chia sẻ nhiều hơn về quá trình sản xuất MV Healing. Đồng thời, hai anh tài cũng sẵn sàng thực hiện các thử thách mà chương trình đưa ra. Nếu Kiên Ứng dễ dàng vượt qua trò chơi làm phép tính nhân thì diễn viên hài sinh năm 1990 lại "cứng người".

BB Trần tái hiện phân cảnh của nữ chính trong Healing Ảnh: B.H

Giọng ca Cánh hoa phai phải chấp nhận hình phạt squat 10 lần đến suýt... rách quần. Bên cạnh đó, BB Trần còn hài hước chia sẻ bí quyết "giả bệnh" của mình mỗi khi góp mặt trong các tiết mục khó ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai để được khán giả thông cảm. "Tâm cơ" của cựu trưởng nhóm BB&BG khiến thành viên nhà SpaceSpeakers ngỡ ngàng.

Ngoài ra, BB Trần cũng cho biết dù đã ra mắt 2 MV nhưng không có định hướng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh chỉ muốn thỏa mãn đam mê ca hát cũng như xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Từ đó, BB Trần tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả và làm mới chính mình trên hành trình nghệ thuật.