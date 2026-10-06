Bcons Central Park: Giải mã bài toán chọn nhà gần trường, trọn vẹn an cư

Với các gia đình, một nơi ở phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn cần giúp việc tổ chức cuộc sống hằng ngày trở nên thuận tiện hơn. Ở ngay lõi đô thị Biên Hòa, Bcons Central Park kết nối nhiều điểm đến thiết yếu trong bán kính 1 - 3 km. Trong đó, hệ thống trường học trong khu vực là một trong những lợi thế về vị trí, giúp gia đình rút ngắn thời gian đưa đón và chủ động hơn trong nhịp sống.

Căn hộ gần trường học giúp phụ huynh rút ngắn thời gian đưa đón, thuận tiện hơn cho việc học tập của con

Vì sao khoảng cách ngắn lại là ưu tiên hàng đầu?

Với người mua, quyết định mua nhà thường đi cùng bài toán lựa chọn một nơi để sống lâu dài. Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng Bất động sản của Batdongsan.com.vn[1] , tỷ lệ người có ý định mua bất động sản đạt 73% ở nhóm đã kết hôn nhưng chưa có con và 56% ở nhóm đã kết hôn và có con.

Không chỉ quan tâm đến bản thân căn hộ, người mua còn cân nhắc những tiện ích xung quanh khi lựa chọn nơi ở. Đáng chú ý, học tập là một trong những nhóm tiện ích được người đã kết hôn quan tâm hàng đầu, chiếm 21% ở nhóm đã kết hôn chưa có con và 19% ở nhóm đã có con.

Bcons Central Park là một dự án tiêu biểu cho hướng tiếp cận này. Tọa lạc tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, dự án nằm giữa khu dân cư hiện hữu, cách một số trường học trong khu vực như Trường mầm non QTreo, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, THCS Trần Hưng Đạo, THPT chuyên Lương Thế Vinh... khoảng 1- 3 km, tương đương 5 - 10 phút di chuyển.

Trường tiểu học Nguyễn An Ninh cách Bcons Central Park chưa đến 300 m

Đặc biệt, ngay bên trong Bcons Central Park có trường mầm non B.School, giúp việc học tập, vui chơi và sinh hoạt của trẻ được thu gọn ngay trong khuôn viên. Phụ huynh cũng thuận tiện hơn trong việc sắp xếp lịch trình hằng ngày, thêm an tâm khi con học tập và vui chơi ngay trước thềm nhà.

Từ đó có thể thấy, khi những hành trình vốn lặp lại mỗi ngày được rút ngắn, quỹ thời gian dành cho công việc, nghỉ ngơi và các hoạt động gia đình cũng trở nên chủ động và an tâm hơn.

Bcons Central Park giải những bài toán đầu tiên của một mái ấm

Nếu lợi thế về trường học giải quyết một phần bài toán di chuyển, hệ tiện ích nội khu và khu vực xung quanh tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống của gia đình.

Ngay bên trong Bcons Central Park có hơn 60 tiện ích như công viên, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, đường dạo, gym - yoga, không gian cộng đồng cùng hệ thống dịch vụ thương mại, shophouse. Các nhu cầu vui chơi, vận động và sinh hoạt của gia đình có thể được đáp ứng ngay trong khuôn viên dự án.

Hệ thống công viên, khu vui chơi, khu thể thao cùng thương mại, dịch vụ tích hợp ngay trong khuôn viên, mang đến không gian sống thuận tiện cho cả gia đình

Ở bên ngoài, Vincom Plaza Biên Hòa chỉ cách khoảng 300m, GO! Tân Hiệp cách khoảng 3 phút di chuyển, cùng hệ thống chợ, siêu thị và cửa hàng dịch vụ hiện hữu trong khu vực. Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Đồng Nai 2, Bệnh viện Nhi Đồng Nai và Bệnh viện Âu Cơ cũng nằm trong khoảng 7 - 10 phút di chuyển.

Bên cạnh khả năng kết nối, môi trường sống an tâm cũng là một yếu tố được các gia đình cân nhắc khi lựa chọn nơi ở. Theo cùng báo cáo, an ninh khu vực là yếu tố ưu tiên thứ ba của khoảng 63% nhóm mua bất động sản để ở, sau giá và vị trí. Với hệ thống kiểm soát ra vào cùng mô hình quản lý, vận hành tập trung, Bcons Central Park góp phần mang đến không gian sống an tâm hơn.