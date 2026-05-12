Bcons City Life tạo sức hút lớn ngay ngày đầu ra mắt nhà mẫu

Cung cấp thêm nguồn cung nhà phố, từ 3,5 tỉ đồng/căn

Nhà mẫu Bcons City Life nằm trong khuôn viên dự án, trên trục đường Tố Hữu, phường Tân Uyên.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Bcons, đơn vị phân phối và đối tác thực hiện nghi thức khai trương ẢNH: BCONS

Không gian nhà mẫu được đầu tư chỉnh chu, tái hiện sản phẩm nhà phố 1 trệt 2 lầu và sân thượng với diện tích đất linh hoạt từ 61 - 122m² và diện tích xây dựng từ 200 - 300m2. Thiết kế hiện đại, tối ưu công năng cùng phong cách kiến trúc hiện đại sang trọng,… nhằm giúp khách hàng dễ dàng hình dung chuẩn sống tương lai trong ngôi nhà của mình sở hữu tại khu đô thị.

Bên cạnh đó, lễ khai trương nhà mẫu cũng đánh dấu cột mốc quan trọng, Bcons City Life chính thức bước vào giai đoạn kinh doanh. Đây là dự án thứ 20 được Tập đoàn Bcons triển khai tính đến quý II/2026 và đồng thời là dự án đầu tiên của doanh nghiệp tại khu vực phường Tân Uyên.

Đại diện Tập đoàn Bcons cho biết, Bcons City Life không chỉ mở rộng quỹ phát triển của doanh nghiệp mà còn là bước khởi đầu cho chiến lược khai phá thị trường mới, đón đầu tiềm năng tăng trưởng của khu vực Tân Uyên trong giai đoạn tới.

Theo chia sẻ của đại diện đơn vị phân phối bà Lâm Nguyệt Thanh Ngân - Chủ tịch HĐQT Công ty sàn giao dịch Bất động sản Sao Kim - cho biết: "Sức hút của Bcons City Life vượt hơn sự mong đợi. Ngay từ khi chính thức giới thiệu dự án ra thị trường, bộ phận kinh doanh đã tiếp nhận rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Vì vậy, sự kiện Khai trương nhà mẫu hôm nay chính là cơ hội để Bcons City Life nhanh chóng lan tỏa đến khách hàng trong thời gian tới".

Chinh phục thị trường Tân Uyên - cực tăng trưởng mới phía đông bắc TP.HCM

Khi quỹ đất tại vùng đô thị lõi ngày càng hạn chế, dòng vốn đầu tư và nhu cầu an cư bắt đầu hướng về những đô thị vệ tinh sở hữu dư địa phát triển lớn, hạ tầng hoàn thiện và động lực kinh tế mạnh mẽ như Tân Uyên. Xu hướng dịch chuyển khỏi khu vực trung tâm còn thể hiện sự quan tâm của người dân về việc tìm kiếm không gian sống rộng rãi hơn, mức giá hợp lý hơn, dễ dàng tiếp cận công việc, cũng như bất động sản có dư địa tăng trưởng tốt hơn đang diễn ra rõ nét.

Nhà phố liên kế được thiết kế kiến trúc hiện đại ẢNH: PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Trong bối cảnh đó, Tân Uyên đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới giàu tiềm năng. Khu vực này hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng không gian đô thị TP.HCM, cùng sự phát triển mạnh của hệ thống giao thông liên kết vùng. Hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 4, cùng các tuyến ĐT741, ĐT742, ĐT745, ĐT746, ĐT747… được nâng cấp mở rộng đang góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối giữa trung tâm TP.HCM, Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Biên Hòa (TP.Đồng Nai).

Ngoài hạ tầng, Tân Uyên còn được xem là "thủ phủ công nghiệp mới" của TP.HCM, với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP II, VSIP III, Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, cùng hàng loạt các khu công nghiệp mới vừa được cấp phép. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp sẽ kéo theo lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao, tạo lực cầu bền vững cho thị trường nhà ở tại Tân Uyên.

Giới chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản giai đoạn hiện nay đang có xu hướng tập trung vào những khu vực có lực cầu thực, gắn với tốc độ phát triển kinh tế và dân số cơ học. Đây cũng là lý do những đô thị công nghiệp mới như Tân Uyên ngày càng nhận được sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Sức hút của Bcons City Life

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Tố Hữu, Bcons City Life được phát triển trên quỹ đất 15 ha với định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ tiên phong tại Tân Uyên. Dự án gồm hai phân khu là 500 căn nhà phố và khu căn hộ cao tầng với 1.700 căn hộ, cùng khu căn hộ nhà ở xã hội. Các sản phẩm của Bcons City Life đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư trong bối cảnh khu vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc đô thị hóa.

Quy mô 15 ha, gồm sản phẩm nhà liền thổ và khu căn hộ ẢNH: PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho Bcons City Life là hệ tiện ích nội khu quy mô với 108 hạng mục được quy hoạch bài bản. Từ không gian thương mại, vui chơi, thư giãn đến các tiện ích phục vụ đời sống thường nhật, dự án hướng đến chuẩn sống tích hợp ngày càng được khách hàng ưu tiên lựa chọn tại các đô thị mới.

Bên cạnh quy hoạch đồng bộ, dự án còn sở hữu lợi thế kết nối nổi bật khi nằm gần các trục hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 13 và cao tốc TP.HCM - Chơn Thành. Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện kết nối các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn và nhanh chóng tiếp cận trung tâm TP.HCM. Trong tương lai, khi tuyến Metro Thủ Đức - Bắc Tân Uyên được đầu tư, khả năng liên kết vùng tiếp tục được nâng tầm, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng bền vững theo đà phát triển hạ tầng.

Đáng chú ý, khi mặt bằng giá tại nhiều đô thị liên tục thiết lập mức giá mới, Bcons City Life vẫn sở hữu lợi thế cạnh tranh khi mức giá một căn nhà phố tại đây chỉ từ 3,5 tỉ đồng. Theo giới quan sát, đây là mức giá sở hữu nhiều dư địa tăng trưởng khi Tân Uyên đang bước vào chu kỳ phát triển mạnh về hạ tầng, công nghiệp và dân cư.

Trong bối cảnh Tân Uyên tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, Bcons City Life được xem là một trong những dự án đón đầu "chân sóng" tăng trưởng mới của thị trường bất động sản phía Nam, nhờ sở hữu quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và gắn với nhu cầu ở thực.