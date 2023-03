Bcons City top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2023

Dự án tiềm năng nhất năm 2023

Giải thưởng là kết quả của Chương trình bình chọn, xếp hạng các Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ bất động sản dẫn đầu năm 2022 - 2023 do Reatimes và VIRES tổ chức, được bình chọn bởi hơn 1.000.000 độc giả trên hệ thống Tạp chí điện tử Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Bcons nhận giải thưởng tại lễ vinh danh

Song song đó, giải thưởng còn được xét duyệt trên nhiều tiêu chí về điều kiện mở bán, tiến độ xây dựng, giá cả, chất lượng, thiết kế, tiện ích, triển vọng giao dịch và tiềm năng tăng giá, cùng uy tín cũng như lịch sử triển khai dự án của đơn vị chủ đầu tư, Bcons City vinh dự nhận được danh hiệu là dự án nằm trong top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2023.



Bcons City có vị trí đắt giá sinh lợi cao

Bcons City (Dự án Khu thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ Bcons) là tổ hợp nhà phố, khu căn hộ, shophouse, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất - tuyến đường huyết mạch kết nối khu trung tâm TP.Dĩ An với nhiều địa bàn quan trọng của khu Đông TP.HCM. Tuyến đường này cũng là điều kiện cần và đủ để vẽ nên vận hội mới cho khu vực phường Đông Hòa, TP.Dĩ An tiếp giáp với TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Vị trí của Bcons City được đánh giá vô cùng đắc địa. Giao thông thuận lợi khi nằm ngay tâm điểm kết nối đa chiều khi liền kề các tuyến đường huyết mạch của khu vực như: Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A… Từ Bcons City, cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm TP.HCM hay đến các vùng trọng điểm trong "tứ giác kinh tế" Đông Nam Bộ.

Khu phức hợp Bcons City nằm ngay cửa ngõ TP.Dĩ An - TP.Thủ Đức

Tiếp đó, Bcons City còn nằm sát khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, với diện tích cây xanh rộng lớn, không chỉ đem đến cho các cư dân tương lai sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và xanh mát mà còn mở ra cơ hội khai thác sinh lợi giá trị gia tăng cho bất động sản căn hộ Bcons City.



Với hơn 60.000 sinh viên theo học tại các trường trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM và người lao động làm việc trên địa bàn TP.Dĩ An chính là nguồn khách hàng hiện hữu để các chủ sở hữu căn hộ Bcons City thực hiện kế hoạch kinh doanh khai thác giá trị căn hộ lâu dài. Nhu cầu thuê nhà và sở hữu để an cư trên địa bàn khu vực giáp ranh TP.Dĩ An và TP.Thủ Đức luôn cao, bởi đây là nơi thuận tiện về giao thông và đáp ứng được cả các tiêu chí an cư lâu dài về giao thông, tiện ích dịch vụ, môi trường sống và không gian sống gần thiên nhiên.

Với tâm huyết và thực hiện mục tiêu trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư của người Việt, dự án nhà ở thứ 10 của chủ đầu tư Tập đoàn Bcons - Bcons City được Tập đoàn Bcons đặt nhiều tâm huyết từ lựa chọn vị trí, thiết kế, xây dựng… Tất cả những điều ấy là để Tập đoàn Bcons thực hiện mục tiêu mang đến một không gian sống hiện đại, an ninh và văn minh, hòa mình cùng thiên nhiên trong lành. Cư dân nơi đây được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Căn hộ vừa túi tiền, tiện ích cao cấp

Bcons City được phát triển trên quy mô hơn 4 hecta. Dự án được đầu tư nhiều tiện ích hiện đại, phục vụ mọi mặt đời sống của cư dân. Cụ thể, không gian mảng xanh phong phú, các shophouse trải dài các tuyến đường nội khu và có hẳn trung tâm thương mại 3 tầng phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua sắm và khách sạn 4 sao. Ngay trong nội khu được trang bị trường học các cấp chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu giáo dục cho con em cư dân nói riêng và người dân TP.Dĩ An nói chung. Để chăm sóc đời sống tinh thần, thể chất cho cư dân, Bcons City được tích hợp hàng loạt tiện ích như hồ bơi, khu vực dạo bộ, khu BBQ, khu thể thao đa năng....

Tháp Green Topaz của Bcons City triển khai đầu tiên cung ứng nguồn căn hộ giá vừa túi tiền cho thị trường đầu năm 2023

Song song đó, các căn hộ của Bcons City được thiết kế với hệ thống cửa lớn và ban công rộng đem đến cho căn hộ hội tụ đủ các yếu tố để tối ưu ánh sáng, đón gió trời tự nhiên.

Với mức giá từ 30 triệu đồng/m2, các căn hộ 2 phòng ngủ của tháp Green Topaz đáp ứng tiêu chí vừa túi tiền mà người mua nhà đang tìm kiếm. Trong bối cảnh nguồn cung eo hẹp, sản phẩm căn hộ vừa túi tiền và vị trí tốt như Bcons City càng khan hiếm, vì vậy, có thể nói nhu cầu sở hữu sản phẩm tại dự án không ngừng tăng cao qua thời gian.

Đặc biệt, bên cạnh giá tốt, căn hộ tháp Green Topaz còn được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% đi kèm ân hạn nợ gốc trong thời gian thi công đến khi có thông báo nhận nhà (nhưng không quá 24 tháng). Có các ngân hàng gồm, MB, Public tham gia hỗ trợ cho khách sở hữu căn hộ Green Topaz vay mua nhà.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, căn hộ Bcons City trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của người mua nhà giữa thời điểm thị trường thiếu nguồn cung nhà vừa túi tiền trong năm 2023 này.