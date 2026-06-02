Bcons PS trao thưởng nhân viên kinh doanh 10 xe Honda SH

Sáng 31.5.2026, 10 xe Honda SH 125i CBS phiên bản 2026 cùng Voucher du lịch Phú Quốc dành cho 2 người đã được trao cho các cá nhân và đơn vị phân phối có thành tích nổi bật trong chiến dịch kinh doanh khu nhà phố Bcons Uni Valley tại chương trình vinh danh do Công ty cổ phần Bất động sản Bcons PS (Bcons PS Land) tổ chức.

Chương trình diễn ra tại Nhà mẫu Bcons NewSky (quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP.HCM), với sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp, các đơn vị phân phối cùng đông đảo chuyên viên kinh doanh. Chương trình được xem là hoạt động ghi nhận và tri ân đội ngũ bán hàng đã góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực cho dự án trong thời gian qua.

Ghi nhận nỗ lực của đội ngũ kinh doanh

Theo đại diện Bcons PS, chương trình được triển khai nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ kinh doanh trong quá trình đưa sản phẩm đến khách hàng, đồng thời lan tỏa tinh thần đồng hành và gắn kết giữa doanh nghiệp với lực lượng bán hàng.

Lễ trao thưởng được tổ chức ngày 31.5.2026 tại Nhà mẫu Bcons NewSky

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Bên cạnh chính sách hoa hồng, việc ghi nhận thành tích bằng những chương trình thưởng được xem là một trong những yếu tố góp phần tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh.

Việc trao tặng 10 xe Honda SH 125i CBS phiên bản 2026 cũng như Voucher du lịch Phú Quốc dành cho 2 người còn là một trong những chương trình tri ân có quy mô lớn dành cho đội ngũ kinh doanh mà Bcons PS triển khai trong thời gian gần đây.

Là một trong những chuyên viên kinh doanh được vinh danh tại chương trình, anh Huỳnh Kim Thắng chia sẻ: "Điều khiến tôi gắn bó với Bcons PS Land không chỉ là các chính sách thưởng hấp dẫn mà còn là môi trường làm việc chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển năng lực và xây dựng sự nghiệp lâu dài. Việc được ghi nhận bằng những phần thưởng giá trị như hôm nay là động lực rất lớn để tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa".

Bcons Uni Valley khẳng định sức hút trên thị trường

Thành công của đội ngũ kinh doanh gắn liền với kết quả tích cực mà dự án Bcons Uni Valley ghi nhận trong thời gian qua. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp triển khai chương trình tri ân quy mô lớn dành cho lực lượng bán hàng.

Bcons Uni Valley có thiết kế hiện đại, ngay trung tâm tiện ích của phường Đông Hòa

Khu nhà phố Bcons Uni Valley tọa lạc cạnh Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời kết nối thuận tiện với quốc lộ 1K, tuyến đường Thống Nhất, xa lộ Hà Nội và tuyến metro số 1. Với quy mô giới hạn 152 căn nhà phố, dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ lợi thế vị trí, khả năng khai thác thương mại và nguồn cầu hiện hữu từ khu vực lân cận.

Bên cạnh lợi thế kết nối giao thông, dự án còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của quần thể Bcons với các trung tâm thương mại, khu dịch vụ, mua sắm, giải trí và cộng đồng dân cư hiện hữu. Hệ tiện ích đồng bộ góp phần gia tăng giá trị sử dụng cũng như tiềm năng phát triển của sản phẩm trong dài hạn.

Theo giới quan sát thị trường, nhu cầu nhà ở và kinh doanh tại khu vực lân cận Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục duy trì ổn định nhờ sự hiện diện của cộng đồng sinh viên, giảng viên, chuyên gia và người lao động có trình độ cao. Nguồn cầu thực này được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của các sản phẩm bất động sản tại khu vực.

Sự cộng hưởng giữa vị trí, hệ tiện ích và nhu cầu thị trường đã giúp Bcons Uni Valley ghi nhận kết quả giao dịch tích cực trong thời gian qua, đồng thời tạo nền tảng cho khả năng khai thác và gia tăng giá trị của dự án.

Theo đại diện doanh nghiệp, chương trình vinh danh là một phần trong chiến lược xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, gắn kết và phát triển bền vững. Cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, Bcons PS Land tiếp tục chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực để đội ngũ kinh doanh đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

"Thành công của một dự án luôn có sự đóng góp quan trọng từ đội ngũ kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng các hoạt động ghi nhận và khích lệ nhằm tạo động lực để mỗi cá nhân phát huy năng lực và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp", đại diện lãnh đạo Bcons PS Land đã chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, việc đầu tư cho nguồn nhân lực và xây dựng cơ chế ghi nhận thành tích ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Chương trình vinh danh đội ngũ kinh doanh này là một trong những hoạt động thể hiện định hướng phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và bền vững trong dài hạn.