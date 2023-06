Bcons tiếp tục kiến tạo an cư với Bcons Polaris

Bcon Polaris cùng uy tín của c hủ đầu tư

Bcons Polaris (dự án đầu tư xây dựng chung cư Lê Trọng Tấn) thể hiện rõ nét về tầm nhìn và cam kết của Tập đoàn Bcons trong việc cung cấp không gian sống chất lượng.

Cũng với mục tiêu tạo lập nguồn cung nhà ở cho thị trường, trong những năm qua, Tập đoàn Bcons luôn ưu tiên về việc đúng tiến độ xây dựng, chuẩn về pháp lý và bàn giao nhà cho khách hàng như cam kết về thời gian, từ đó tạo nhiều cơ hội cho người dân sở hữu được nơi an cư và lập nghiệp.

Tập đoàn Bcons luôn bàn giao đúng tiến độ cho mọi khách hàng

Những đặc quyền khi sở hữu căn hộ tại Bcons Polaris

Căn hộ Bcons Polaris được thiết kế 1PN và 2PN. Đặc biệt, 100% căn hộ đều có logia và được tối ưu hóa việc sử dụng lấy ánh sáng tự nhiên.

Hình ảnh căn hộ tại Bcons Polaris

Bên cạnh đó, Bcons Polaris còn được trang bị đầy đủ các tiện ích như khuôn viên cây xanh, hồ bơi, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, hàng loạt cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp 24/7 đảm bảo cho mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng một cách tốt nhất

Thêm nữa, Tập đoàn Bcons vốn dĩ rất ưu tiên về yếu tố vị trí khi làm dự án. Cụ thể là, khu vực dự án tọa lạc phải đảm bảo các yếu tố gồm "điện - đường - trường - trạm". Điều này được thể hiện rõ khi Bcons Polaris rất gần các tiện ích như chợ Việt Lập ngay cạnh bên, cụm trường mầm non, cấp 1, 2, 3 phường An Bình chỉ cách 5 phút đi bộ, Bệnh viện Thủ Đức chỉ 5 phút di chuyển bằng xe máy,… Tất cả những tiện ích ngoại khu như vậy là yếu tố đảm bảo cho Bcons Polaris về một chốn an cư lý tưởng.

Cũng với vị trí đắc địa ấy đã đem đến cho Bcons Polaris nhiều giá trị cộng hưởng khi vừa sở hữu tiêu chí là nơi sinh sống tuyệt vời, lại còn mở ra cơ hội đầu tư cho thuê sinh lợi hấp dẫn. Đó là, vị trí liền kề TP.HCM, cùng với khoảng cách gần các khu công nghiệp lớn của TP.Dĩ An, khu căn hộ sẽ thu hút đông đảo người dân và các chuyên gia chọn để sinh sống khi làm việc trong khu vực.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế sản xuất trên địa TP.Dĩ An là bảo chứng cho việc đầu tư vào Bcons Polaris sẽ mang lại lợi ích lâu dài, cũng như khả năng sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.