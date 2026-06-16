BĐS Đà Nẵng 2026 chỉ những dự án có giá trị thực mới giữ nhịp thị trường

Kinh tế, du lịch phục hồi mạnh, nhưng bất động sản không còn tăng theo "sóng"

Kinh tế Đà Nẵng hiện đang phát triển với nhiều tín hiệu tích cực. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch diễn ra sôi động nhờ các sự kiện, lễ hội và lượng khách trong nước, quốc tế gia tăng, đặc biệt trong dịp lễ tháng 4 vừa qua. Theo báo cáo của Thống kê thành phố Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm ước đạt 93.065 tỉ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch tiếp tục là động lực quan trọng, đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Báo cáo cho thấy, tổng 4 tháng đầu năm nay, thành phố đã đón ước đạt gần 6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong đó ước đạt gần 3,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng hơn 24,9%; còn khách trong nước đạt gần 2,6 triệu lượt tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố cũng đang đặt mục tiêu phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2026, với 8,7 triệu lượt khách quốc tế.

Nền kinh tế nói chung và dịch vụ du lịch Đà Nẵng đang tăng trưởng vượt bậc trong 4 tháng đầu năm

Theo báo cáo thị trường mới nhất của CBRE, giá căn hộ thương mại tại Đà Nẵng đã cán mốc trung bình khoảng 83 triệu đồng mỗi m2 từ đầu năm nay. Sự xuất hiện của các nguồn cung mới ở phân khúc cao cấp tại khu vực trung tâm, ven sông Hàn hoặc có tầm nhìn đẹp đang thiết lập mặt bằng giá mới được chào bán phổ biến trong khoảng 80 - 100 triệu đồng một m2.

Căn hộ cao cấp tại các vị trí trung tâm, chủ đầu tư uy tín và pháp lý minh bạch vẫn có sức hút lớn trên thị trường

Đà Nẵng giờ không còn là thị trường của những cơn "sóng" diện rộng, mà đang bước sang giai đoạn phân hóa mạnh. Giá có thể vẫn neo cao, nhưng dòng tiền không còn chảy vào mọi sản phẩm như nhau. Nơi nào pháp lý yếu, vị trí trung bình, sản phẩm thiếu khác biệt hoặc vận hành không rõ ràng sẽ khó thuyết phục người mua. Ngược lại, những dự án đáp ứng đúng nhu cầu ở thực, nhu cầu khai thác cho thuê bền vững và khả năng giữ giá trị tài sản sẽ tiếp tục thu hút.

Phân hóa thị trường mở ra cơ hội cho dự án có giá trị ở và khai thác thực

Trong một thị trường đã qua giai đoạn tăng trưởng theo quán tính, "giá trị thực" trở thành một trong những bộ lọc quan trọng nhất thì dự án như M Riverside DaNang trở nên đáng chú ý hơn. M Riverside DaNang tọa lạc trên khu đất 1.853 m² tại ba mặt tiền 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, ngay sông Hàn, cao 25 tầng và cung cấp 321 căn hộ thương mại. Dự án được phát triển theo mô hình Work - Live - Resort.

Điểm đầu tiên khiến M Riverside DaNang nổi bật là vị trí. Trên bản đồ đô thị Đà Nẵng, trục sông Hàn vẫn là một trong những nơi hội tụ mạnh nhất các giá trị cảnh quan, du lịch, thương mại và văn hóa. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến cầu Rồng, công viên APEC, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế Đà Nẵng và bãi biển Mỹ Khê.

Những dự án sở hữu vị trí tốt tiếp tục là sự chọn lựa của khách hàng và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang thanh lọc mạnh

Điểm thứ hai là cấu trúc và concept sản phẩm. Trong một thị trường phân hóa mạnh, sản phẩm càng "đúng bài" càng có lợi thế. M Riverside DaNang không đi theo hướng căn hộ ở thuần túy, cũng không chỉ là một tài sản nghỉ dưỡng đơn chức năng. Mô hình Work - Live - Resort cho phép dự án tiếp cận nhiều nhóm nhu cầu cùng lúc: người mua để ở, nhóm chuyên gia cần lưu trú dài ngày, doanh nhân thường xuyên di chuyển, hay nhóm khách muốn sở hữu tài sản trung tâm có thể khai thác linh hoạt. Bên trong dự án là hệ tiện ích phục vụ cả sinh hoạt và trải nghiệm như nhà hàng, co-working, không gian làm việc hiện đại, khu giải trí đa năng, hồ bơi, rooftop lounge, gym, spa.

M Riverside DaNang cung cấp ra thị trường 321 căn hộ thương mại đa năng theo mô hình Work-Live-Resort

Cuối cùng là năng lực phát triển dự án. M Riverside DaNang do Kyoritsu Maintenance Việt Nam phát triển, thương hiệu đến từ Nhật Bản có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành lưu trú và dịch vụ. Trong giai đoạn thị trường phân hóa, uy tín chủ đầu tư không chỉ còn là yếu tố "cộng điểm hình ảnh", mà đã trở thành một tiêu chí sàng lọc thật sự. Người mua ngày càng quan tâm tới việc ai là người phát triển dự án, ai vận hành, ai đảm bảo chất lượng sản phẩm và trải nghiệm sau bàn giao.

Từ góc nhìn thị trường, quý I/2026 có thể chưa phải giai đoạn bùng nổ giao dịch của bất động sản Đà Nẵng. Nhưng chính trạng thái "phục hồi nhưng phân hóa mạnh" lại là tín hiệu cho thấy thị trường đang đi vào quỹ đạo lành mạnh hơn. Trong bức tranh đó, những dự án như M Riverside có nhiều cơ sở để hưởng lợi từ chu kỳ sàng lọc mới của thị trường Đà Nẵng.