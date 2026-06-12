BĐS Nam Sài Gòn: Hạ tầng liên vùng đang tái định hình bản đồ giá trị

Phối cảnh dự án Arcadia at Lavila thuộc Lavila Township 60 ha – khu đô thị đã thành hình tại Nam Sài Gòn, sở hữu lợi thế đón đầu làn sóng hoàn thiện hạ tầng chiến lược khu vực giai đoạn 2026 - 2030

Trong thập kỷ qua, quá trình phát triển đô thị tại TP.HCM gắn chặt với từng bước hoàn thiện của hệ thống hạ tầng liên vùng. Khi các tuyến vành đai và cao tốc dần đi vào vận hành, không gian phát triển của thành phố cũng tiếp tục được mở rộng, đặc biệt về phía nam, nơi quỹ đất quy mô lớn vẫn còn dư địa cho các đại đô thị tích hợp.

Vành đai 3 từng bước hoàn thiện vai trò chiến lược kết nối liên vùng

Tuyến Vành đai 3 đoạn TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến cơ bản hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027. Khi đi vào vận hành toàn tuyến, Vành đai 3 sẽ kết nối trực tiếp TP.HCM với Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đồng thời gắn liên kết với cao tốc Bến Lức – Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành.

Đối với khu nam TP.HCM, Vành đai 3 đóng vai trò 'cú hích' kép. Một mặt, tuyến này giúp giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ phía nam vốn đã quá tải. Mặt khác, khả năng kết nối nhanh tới các trung tâm công nghiệp - logistics phía đông và phía tây giúp khu nam trở thành lựa chọn đáng chú ý cho cả nhu cầu ở thực lẫn nhu cầu thuê - đầu tư dài hạn.

Lavila Township - khu đô thị 60 ha trên trục Nguyễn Hữu Thọ, hưởng lợi từ hệ thống kết nối liên vùng đang từng bước hoàn thiện

Cộng hưởng với loạt hạ tầng trọng điểm khác tại khu nam

Vành đai 3 không phải tuyến hạ tầng duy nhất đang được triển khai. Theo các thông tin quy hoạch và đầu tư công được công bố, khu nam TP.HCM giai đoạn 2026 đang chứng kiến nhiều dự án trọng điểm khác cùng tiến độ: cầu Phú Mỹ 2 với tổng vốn hơn 23.000 tỉ đồng được kỳ vọng giảm tải kết nối với khu đông; tuyến Metro số 4 dọc trục Nguyễn Hữu Thọ đang trong giai đoạn chuẩn bị; cao tốc Bến Lức - Long Thành tiếp tục được đẩy mạnh hoàn thiện.

Phối cảnh dự án Arcadia at Lavila, phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên thuộc Lavila Township, được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng tại Nam Sài Gòn

Sự cộng hưởng của các tuyến giao thông này đang dần thay đổi 'bản đồ thời gian di chuyển' tại khu Nam Sài Gòn. Khi việc đi lại tới trung tâm thành phố, sân bay Long Thành và các tỉnh vệ tinh trở nên nhanh chóng hơn, các khu đô thị tích hợp tại trục Nguyễn Hữu Thọ trở thành lựa chọn ngày càng được quan tâm.

Phối cảnh dự án Arcadia at Lavila, phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên thuộc Lavila Township, được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng tại Nam Sài Gòn

Township hiện hữu trở thành điểm quan tâm trong chu kỳ mới

Quan sát từ các đô thị lớn cho thấy, khi hạ tầng liên vùng đi vào hoàn thiện, dòng cư dân và dòng vốn có xu hướng dịch chuyển về những khu vực đã có nền tảng phát triển ổn định. Tại Nam Sài Gòn, các township đã thành hình, nơi cộng đồng cư dân và hệ tiện ích đã vận hành – được dự báo sẽ trở thành điểm dừng chân của làn sóng dịch chuyển này.

Tọa lạc trên trục "xương sống" Nguyễn Hữu Thọ, Lavila Township 60 ha do Kiến Á Group phát triển là một trong những khu đô thị hiện hữu tiêu biểu của khu nam. Township này đang chuẩn bị giới thiệu Arcadia at Lavila, phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên, được phát triển bởi liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam). Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý của dự án trong giai đoạn hạ tầng liên vùng dần hoàn thiện.

Phối cảnh tiện ích dự án Arcadia at Lavila, sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái Lavila Township đã hiện hữu và dấu ấn kiến trúc Pháp từ liên doanh Groupe PierreVal và Kiến Á Group

Khi các tuyến vành đai và cao tốc tiếp tục về đích, khu Nam Sài Gòn nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của TP.HCM trong giai đoạn 2026–2030 – nơi các khu đô thị đã thành hình như Lavila Township có lợi thế xuất phát rõ nét.

Về Groupe PierreVal:

Thành lập năm 1993, Groupe Pierreval là một trong Top 20 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Pháp. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2022, Pierreval theo đuổi triết lý "Creating Tomorrow with Purpose" – kiến tạo tương lai với mục đích rõ ràng, kết hợp tư duy quy hoạch châu Âu, chuẩn mực phát triển dài hạn và cam kết bền vững nhằm kiến tạo những cộng đồng sống chất lượng tại Việt Nam.

Về Kiến Á Group:

Thành lập năm 1994, KIẾN Á GROUP là tập đoàn đa ngành với trọng tâm bất động sản, giáo dục và xây dựng – dịch vụ, theo đuổi triết lý phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Với năng lực phát triển toàn diện, Kiến Á Group kiến tạo những dự án và cộng đồng sống bền vững cho nhiều thế hệ.

Thông tin dự án Arcadia at Lavila

Tọa lạc giữa không gian xanh của Lavila Township 60ha và đón đầu nhịp sống năng động của Nam Sài Gòn, Arcadia at Lavila kiến tạo triết lý sống 6A+ với sáu giá trị cốt lõi làm nền tảng cho một chuẩn sống toàn diện. Tại đây, mỗi ngày là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, khơi nguồn cảm hứng phát triển và tận hưởng những trải nghiệm sống ý nghĩa, cùng định hình phong cách sống "La Belle Vie" – cuộc sống rực rỡ được cảm nhận trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Vị trí: Lavila Township - Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Nhà phát triển: Liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam)

Thành phần: 2 Tháp, hơn 900 sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse, officetel và khối đế thương mại.

Email: info@arcadia.com.vn

Hotline: 0899 100 800

Website: arcadia.com.vn



