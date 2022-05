Bé 3 tuổi ở Anh mắc bệnh gan đang lây lan nhanh, cha hiến gan cứu sống

Bé Lola-Rose sống tại thị trấn Gravesend ở hạt Kent (Anh). Triệu chứng đầu tiên của bé là nôn mửa. Lúc đó, gia đình nghĩ rằng bé bị đau dạ dày, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Tuy nhiên, cha mẹ Lola-Rose bắt đầu lo lắng khi mắt bé chuyển sang màu vàng. Họ lập tức đưa con đến Bệnh viện Darent Valley ở hạt Kent để điều trị.

Vài ngày sau, bé Lola-Rose bắt đầu bị suy gan. Tình trạng nguy kịch khiến các bác sĩ buộc phải đưa bé vào trạng thái hôn mê và cắt bỏ lá gan. Lúc này, bé Lola-Rose đang trong tình trạng nguy kịch và có thể chỉ sống được thêm vài giờ.

Bố của bé là anh Alan Raine, 27 tuổi, đã lập tức xin hiến gan cứu con gái. Với anh, khoảng thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra xem gan mình có phù hợp để hiến cho con gái hay không thực sự rất khó khăn. Anh Alan mô tả cảm giác như thể đang nhìn con gái mình chết dần đi vậy.





Kết quả kiểm tra cho thấy anh Alan phù hợp để hiến gan cho con gái. Ca phẫu thuật ghép gan diễn ra vào ngày 30.3 kéo dài 7 tiếng.

May mắn là ca phẫu thuật đã thành công. Mới đây, chưa đến 1 tháng sau ca phẫu thuật, bé Lola-Rose đã bình phục hoàn toàn. Cô bé cũng đã được xuất viện về nhà.

Hiện tại, thế giới ghi nhận khoảng 200 trẻ em nhiễm bệnh viêm gan bí ẩn này. Trong đó, Anh ghi nhận khoảng 114 ca nhiễm. Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do nhiều các triệu chứng chưa được chẩn đoán đầy đủ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chỉ một số trẻ phải ghép gan như bé Lola-Rose và ít nhất 1 trẻ đã không qua khỏi. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, phần lớn trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn này đều dưới 5 tuổi. Các triệu chứng ban đầu thường là buồn nôn, tiêu chảy, sau đó là vàng da, theo nhật báo The Daily Mirror.