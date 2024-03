Bé 4 tháng tuổi được tặng cổ phần 717 tỉ đồng từ Cha vợ Thủ tướng Anh

Tỉ phú NR Narayana Murthy là người sáng lập Infosys, hãng cung cấp dịch vụ phần mềm lớn thứ hai Ấn Độ.



Tỉ phú NR Narayana Murthy AFP

Theo tạp chí Outlook India ngày 18.3, ông Murthy đã tặng cho cháu trai 4 tháng tuổi tên Ekagrah Rohan Murty 1,5 triệu cổ phiếu của Infosys, tương đương 0,04% cổ phần của công ty. Giá trị của lượng cổ phần này được cho là 2,4 tỉ rupee (717 tỉ đồng).

Số cổ phần của ông Murthy giảm từ 0,4 xuống còn 0,36%, tương đương gần 15,1 triệu cổ phiếu. Số cổ phần được tặng trong một giao dịch ngoài thị trường vào hôm 15.3, theo hồ sơ.

Ehagrah Rohan Murty là con của ông Rohan Murty, con trai của tỉ phú Murthy. Vị tỉ phú còn có người con gái là Akshata Murty, vợ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Cặp đôi này có hai con gái Anoushka và Krishna.

Công ty của tỉ phú NR Narayana Murthy gần đây bị rà soát trong một vụ liên quan trái phiếu bầu cử, một hình thức tài trợ cho các đảng phái chính trị tại Ấn Độ.

Trong quý 3, Infosys báo cáo lợi nhuận ròng hợp nhất giảm 1,7%, tương đương 61,06 tỉ rupee, trong khi quý 2 đạt 62,12 tỉ rupee. Doanh thu hợp nhất trong cùng kỳ giảm nhẹ 0,4%. Trong khi đó, cổ phiếu của Infosys đã tăng giá 14% so với năm ngoái.

Ông Murthy thành lập Infosys với số vốn 250 USD vào năm 1981 và đến nay, công ty được định giá 18,55 tỉ USD. Tính đến cuối năm 2023, công ty có tổng cộng 343.234 nhân sự, theo tờ The Indian Express. Hồi tháng 1, Brand Finance công nhận Infosys là một trong 3 thương hiệu dịch vụ công nghệ thông tin (IT) hàng đầu thế giới và là hãng dịch vụ IT phát triển nhanh nhất trong 5 năm.