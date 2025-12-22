Bé An trong 'Đất rừng phương Nam' giờ ra sao?

Huỳnh Hạo Khang sinh năm 2010, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé. Em từng góp mặt trong các dự án phim như Hoa sơn trà, Nhỏ to chốn văn phòng… và giành giải khuyến khích Hãy nghe tôi hát nhí. Năm 2023, cậu bé gây chú ý khi đảm nhận vai bé An trong Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Hình ảnh gây chú ý của Huỳnh Hạo Khang trong phim mới Ảnh: ĐPCC

2 năm sau cột mốc đáng nhớ đó, diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang đánh dấu màn tái xuất với phim Con kể ba nghe. Trong dự án điện ảnh do Đỗ Quốc Trung làm đạo diễn, cậu bé hóa thân thành một thiếu niên chịu nhiều tổn thương. So với dự án điện ảnh trước, Hạo Khang có màn lột xác với ngoại hình cao lớn ở tuổi 15.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gây ấn tượng với hình ảnh lầm lì, khác với vẻ ngây ngô trong Đất rừng phương Nam. Chính điều này khiến khán giả không khỏi tò mò khi những thước phim được nhà sản xuất hé lộ. “Đây là một vài hình ảnh đầu tiên của em trong phim, mong mọi người sẽ đón nhận một cách tích cực”, Huỳnh Hạo Khang viết trên trang cá nhân.

Huỳnh Hạo Khang kết hợp với Kiều Minh Tuấn

Trong Con kể ba nghe, Huỳnh Hạo Khang có sự kết nối với Kiều Minh Tuấn - thủ vai một nghệ sĩ xiếc dí dỏm, bộc trực nhưng đầy trăn trở trên hành trình thấu hiểu cậu con trai nhỏ. Nam diễn viên chia sẻ việc kết nối với đàn em là một thử thách khó khi tham gia tác phẩm điện ảnh này.

Kiều Minh Tuấn vào vai người cha đơn thân trong phim Ảnh: ĐPCC

“Hạo Khang ngoài đời cũng đang ở tuổi vị thành niên, có thế giới riêng, bạn bè và niềm vui riêng. Để tạo sự gắn kết, Tuấn phải dành nhiều thời gian trò chuyện, tìm hiểu sở thích, thậm chí làm quen với cả những người bạn xung quanh Hạo Khang. Những khoảnh khắc nhỏ như khi cùng tìm ra một đề tài nói chuyện hứng thú, hay khi Hạo Khang bật cười trước một “miếng hài” của mình cũng trở thành sợi chỉ quý giá để cả hai kết nối”, Kiều Minh Tuấn bộc bạch.

Con kể ba nghe cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Kiều Minh Tuấn sau thời gian im ắng. Trong phim, anh vào vai Thái - người cha đơn thân làm nghề xiếc đi trên dây. Đây cũng là thử thách mới mà nam diễn viên phải đối diện. Anh bước vào một thế giới hoàn toàn mới - nơi sự khắc khổ, bất lực và tình yêu thương đan xen. Hơn cả một vai diễn, đây còn là hành trình cá nhân Kiều Minh Tuấn đối diện với những câu hỏi về tình thân, trách nhiệm và sự kết nối trong cuộc sống.

Khán giả mong chờ màn tái xuất của Kiều Minh Tuấn trên màn ảnh rộng Ảnh: ĐPCC

Trong sự nghiệp của mình, Kiều Minh Tuấn đã nhiều lần vào vai người cha, phần lớn là những nhân vật thuộc các gia đình không trọn vẹn. Tuy nhiên, Con kể ba nghe mang lại cho nam diễn viên những trải nghiệm khác. Anh phải học cách sống với những cảm xúc của nhân vật, coi Hạo Khang như con ruột, day dứt khi không thể giúp con vượt qua nỗi đau.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Việc kết nối người thân với Tuấn là điều không dễ dàng, nhất là khi giữa mình và người thân có khoảng cách thế hệ. Mình phải học cách chia sẻ, học cách nói ra những điều mình muốn với những người yêu thương để có kết nối với gia đình nhiều hơn. Tuấn nghĩ, giữa ông Thái và Hạo Khang cũng vậy, cũng sẽ có những va vấp đời thường, có khi đẩy lên cực điểm để buộc phải tìm hiểu, bao dung, yêu thương, từ đó truyền tải tốt hơn tới khán giả khi xem phim".

Con kể ba nghe là dự án điện ảnh thuộc thể loại tâm lý gia đình, do đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung thực hiện với sự đồng hành của giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy. Bên cạnh Kiều Minh Tuấn và Huỳnh Hạo Khang, phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, Phương Thanh, Quốc Khánh, Mai Cát Vi... cùng dàn nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Tác phẩm này dự kiến khởi chiếu vào ngày 16.1.2026.