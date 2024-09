Bê bối liên tiếp, sao không bỏ liên hoan ảnh khu vực?

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam bộ đã không kết thúc khi các giải thưởng được trao. Cuộc thi còn kéo dài tiếp với nhiều tranh cãi về các tác phẩm được giải: liệu bố cục như thế có ổn không, có phải ban giám khảo đã chấm không dựa vào ảnh mà chỉ dựa trên thuyết minh hay của tác phẩm?...



Đến ngày 29.8, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN đã đưa ra Quyết định số 193 về việc hủy bỏ và thu hồi huy chương vàng của cuộc thi này.

Tác phẩm Ánh sáng tương lai của Nguyễn Kim Hoàn bị thu hồi huy chương vàng

Vì sao hủy kết quả ?

Theo Quyết định 193 do Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN Trần Thị Thu Đông ký: "Hủy huy chương vàng tác phẩm Ánh sáng tương lai và tác phẩm trưng bày triển lãm Ngày mới của tác giả Nguyễn Kim Hoàn đơn vị Ninh Thuận". Ban tổ chức liên hoan khu vực Đông Nam bộ có trách nhiệm thu hồi huy chương vàng và chứng nhận kèm theo.

Dù quyết định không nêu rõ lý do thu hồi có phải do phạm quy hay không, bà Thu Đông cho biết thể lệ cuộc thi yêu cầu tác phẩm dự thi khu vực nào phải được chụp ở khu vực đó, ở đây cụ thể là địa bàn Đông Nam bộ. Đây là điều mà tác giả Kim Hoàn đã không làm đúng. Bà cũng cho biết: "Hiện tại mới đang ở giai đoạn hủy kết quả, còn xử lý kỷ luật lại có một quy trình của Hội. Theo đó, Hội sẽ gửi văn bản cho Chi hội để làm đúng quy trình, xử lý kỷ luật theo quy chế. Chi hội sẽ phải họp lại để xem tác giả này vi phạm gì, hình thức xử lý như thế nào".

Theo quy định, tác giả này đang đối mặt với việc bị cấm thi, không được xét tước hiệu, giải thưởng nhiếp ảnh trong năm 2024…

Chấm dứt sứ mệnh lịch sử

Đây không phải lần đầu tiên một liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực gặp bê bối, phải thu hồi giải.

Năm 2021, ở khu vực Hà Nội, tác phẩm giải ba có tên Tình yêu Tổ quốc của Lê Thị An Thu chụp ngày bầu cử lại mắc lỗi cắt cụt tiêu ngữ và chữ trên phông. Sau đó, tác phẩm này bị thu hồi giải. Năm 2016, cũng khu vực Hà Nội, huy chương vàng trao cho tác phẩm Họa sĩ Phan Kế An của tác giả Nguyễn Đắc Như đã bị rút lại với lý do tác phẩm chỉnh sửa, lắp ghép…

Những ý kiến đối lập giữa giám khảo các liên hoan với nhiều tay máy có uy tín cũng liên tiếp xuất hiện. Tuy nhiên, theo bà Thu Đông, công việc giám khảo cũng rất khó khăn khi phải cùng lúc tìm ra cái vừa mới vừa đẹp, lại rất dễ bị nhận gạch đá. "Nhiều người từ chối làm giám khảo vì thấy áp lực quá. Anh Lê Hồng Linh từ chối làm giám khảo các cuộc trong nước. Ở cấp khu vực chấm bao nhiêu ngày như thế mà thù lao có triệu rưỡi, lại nhận bao nhiêu gạch đá", bà Thu Đông chia sẻ.

Với chất lượng giải thưởng hay bị kêu ca, giám khảo chật vật, câu hỏi đặt ra là tại sao không "đóng cửa" các liên hoan ảnh khu vực. Về điều này, bà Thu Đông cho biết từ năm 2020 đã có nhiều ý kiến không muốn tổ chức liên hoan khu vực nữa rồi. Trước đó, các liên hoan khu vực cũng làm rất tốt nhiệm vụ phát triển phong trào. "Cuối năm 2022 đã có tọa đàm nên hay không duy trì liên hoan các khu vực, nhưng các địa phương vẫn mong muốn, vì từ các liên hoan này tác giả có điểm để gia nhập Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN. Nếu có giải, các cá nhân cũng có thể được khen thưởng… Chính vì thế, cuối cùng các địa phương vẫn xin đăng cai, có tỉnh xin đăng cai đến năm 2027", bà Thu Đông nói.

Khó có tác phẩm tốt, khó có giám khảo hay, mà vẫn tiếp tục tổ chức; điều này khiến những ái ngại về chất lượng các liên hoan khu vực ngày càng tăng. Có lẽ đã đến lúc Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN xem lại việc này. Mỗi tấm ảnh xấu đoạt giải là một lần thẩm mỹ của người làm nhiếp ảnh phong trào có khả năng bị lệch lạc.