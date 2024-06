Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Toyota Motor đã giảm khoảng 2.900 tỉ yên, tương đương 18,5 tỉ USD, sau khi vụ bê bối về an toàn xe được công bố trong tuần qua. Cụ thể, Toyota đã thừa nhận những bất thường trong các cuộc kiểm tra an toàn xe sau cuộc điều tra nội bộ do Bộ Giao thông Nhật Bản yêu cầu. Giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô này đã giảm 3 ngày liên tiếp sau đó, mất 5% giá trị.

Bê bối thử nghiệm thổi bay 18,5 tỉ USD vốn hóa của Toyota REUTERS

Sau khi thông tin về vụ bê bối thử nghiệm được công bố, Toyota đã ngừng sản xuất dòng xe Yaris Cross và hai mẫu xe khác liên quan. Tổng sản lượng của hai mẫu này lên tới khoảng 130.000 chiếc mỗi năm, tương đương khoảng 1% trong số hơn 10 triệu xe Toyota sản xuất trên toàn cầu.

Theo báo cáo từ Kohei Takahashi, nhà phân tích tại UBS, việc ngừng bán các mẫu xe này trong một tháng sẽ làm giảm lợi nhuận hoạt động của Toyota từ 10 tỉ - 15 tỉ yên, khoảng 95 triệu USD.

Ông Yoshitaka Ishiyama, nhà phân tích tại Mizuho Securities cho rằng tác động của việc ngừng sản xuất đối với thu nhập của Toyota là 9 tỉ yên mỗi tháng, tức 57 triệu USD, trong khi khoản bồi thường của nhà sản xuất ô tô cho các nhà cung cấp sẽ là tối đa 22 tỉ yên mỗi tháng, vào khoảng 140 triệu USD.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng vụ việc lần này ảnh hưởng không nhiều đến nguồn thu của Toyota. Công ty dự báo lợi nhuận hoạt động đạt 4.300 tỉ yên trong năm tài chính này, nghĩa là tổng thiệt hại về lợi nhuận sẽ ít hơn 1% trên tổng số. Tuy nhiên, vụ bê bối kiểm tra vẫn gây áp lực giảm giá nặng nề lên cổ phiếu của Toyota, trở thành rào cản tăng trưởng của hãng.