Bé gái 3 tuổi mang cành cây dài 16 cm trong bụng suốt 4 tháng

Bác sĩ Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, khoảng 4 tháng trước, bé H.M.L (3 tuổi, ở Đắk Lắk) té xuống ao gần nhà. Gia đình kịp thời phát hiện và đưa bé vào bệnh viện địa phương điều trị trong vòng 2 tháng, sau đó bé được xuất viện, chưa phát hiện cành cây trong ổ bụng.
Một tháng sau, bé L. sốt cao, ho nhiều và nhập viện trở lại tại bệnh viện địa phương. Tại đây, bé được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi và điều trị trong 30 ngày. Các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và phát hiện một dị vật lạ trong ổ bụng nên lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.
Ngày 25.9, bé L. nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả CT-scan cho thấy trong ổ bụng của bé có dị vật kích thước 1 cm x 16 cm nằm từ trực tràng đến gan.
Ê kíp nội soi của Bệnh viện Nhi đồng 2 xác định dị vật đã đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng viêm dính nhiều, gây khó khăn cho quá trình phẫu thuật. Các bác sĩ tiến hành mổ mở bóc tách dọc theo dị vật, tách dính toàn bộ ruột, tránh làm tổn thương các mạch máu thần kinh, niệu quản và các bộ phận khác.
Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra nguyên vẹn cành cây dài 16 cm. Bệnh nhân được xử lý cầm máu, khâu vết thương và làm hậu môn tạm.
Hiện sức khỏe của bé đã dần hồi phục và dự kiến sẽ được xuất viện sau 1 tuần. Các bác sĩ cho biết khoảng 1 tháng nữa bé sẽ tái khám để đóng hậu môn tạm. Sau đó, bé có thể sinh hoạt bình thường mà không để lại di chứng.
Các bác sĩ nhận định, may mắn là dị vật không đâm vào mạch máu lớn nên không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, do bệnh nhân bị viêm phổi hít nên được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng, vô tình đã ức chế được nhiễm trùng do dị vật gây ra.
Bác sĩ Hiền cho biết, dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ, thường gặp khi các em vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối.
Tuy nhiên, trường hợp bé L. rất hy hữu vì cành cây dài và nằm trong ổ bụng bé thời gian khá lâu. Nếu dị vật để lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan trong ổ bụng, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng.
Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ khi trẻ vui chơi, nhất là trong mùa mưa bão khi cây cối dễ gãy đổ, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.
Đặc biệt, đối với các gia đình sinh sống gần ao, hồ, sông, suối; tuyệt đối không để trẻ đến gần hoặc vui chơi tại những khu vực này khi không có người lớn giám sát, đồng thời không cho trẻ đi qua cầu hoặc đường đang bị ngập nước. Khi xảy ra tai nạn sinh hoạt, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
