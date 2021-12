Bé gái 8 tuổi trước khi tử vong đã bị 'mẹ kế' đánh như thế nào?

Ngày 28.12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội Hành hạ người khác liên quan đến sự việc bé N.T.V.A (8 tuổi) tử vong.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.12.2021, công an P.22, Q.Bình Thạnh tiếp nhận nguồn tin do bảo vệ một bệnh viện cung cấp. Cụ thể, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu một cháu bé tên là N.T.V.A (8 tuổi) trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim, phổi đưa vào cấp cứu lúc 18 giờ 25 phút. Sau 1 tiếng cấp cứu bé vẫn ngưng tim, ngưng phổi, đồng thời phát hiện cơ thể bé có nhiều vết bầm tím bất thường.

Đánh bé nhiều lần khi dạy học online

Công an P.22 tiếp nhận nguồn tin báo cáo về Công an Q.Bình Thạnh, nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an Q.Bình Thạnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xuống Công an P.22 phối hợp điều tra từ ban đầu.

Theo kết quả điều tra, bé V.A là con ruột của anh Th. và chị N.T.H. Họ ly hôn vào tháng 3.2020. Anh Th. trình bày anh chị có hai con chung, cháu lớn giao cho anh Th. nuôi dưỡng, cháu trai nhỏ hơn đưa mẹ nuôi dưỡng.

Anh Th. có quen bạn gái là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai), sau một thời gian tìm hiểu, anh Th. và chị Trang cùng cháu A. thuê một căn hộ trong tòa nhà Topaz 2, Saigon Pearl (Q.Bình Thạnh).

Trong quá trình sống chung, anh Th. thường đi làm và giao cháu bé cho cô bạn gái chăm sóc. Tháng 9.2021, khi TP.HCM dịch bệnh, trẻ phải học online, anh Th. giao con cho Trang chăm sóc, dạy cháu bé học để anh đi làm.

Làm việc với cơ quan điều tra, “mẹ kế” Trang khai nhận, trong quá trình dạy bé V.A học online có đánh bé nhiều lần. Trước đây để đánh cháu bé, Trang đặt mua một roi mây trên mạng, sau một thời gian đánh thì roi mây bị gãy nên vứt đi. Sau đó, Trang lấy cây gỗ tròn đường kính khoảng 2,2cm, dài 90cm đánh tiếp vì cháu V.A tiếp thu chậm.





Không nhớ là đánh bao nhiêu cái

Cụ thể, trong ngày 22.12.2021, theo lịch 7 giờ sáng bé học online đến 11 giờ, Trang vẫn cho bé học, cho bé uống hộp sữa rồi bé học online đến 11 giờ. Sau đó, Trang kiểm tra bài từ 11 giờ đến 13 giờ 30, đến 14 giờ Trang đi nấu một tô phở cho cháu ăn, rồi cháu đòi uống thêm sữa nên Trang đưa cho cháu 3 hộp sữa thì cháu uống hết cả 3 hộp.

Sau khi cháu uống hết 3 hộp sữa cháu đòi uống thêm nước, Trang lấy nước ép ổi và nước lọc để cháu uống. Khoảng 15 giờ cháu ăn uống xong, Trang tiếp tục dạy cho cháu học đến 16 giờ. Cháu làm sai nhiều bài, Trang khai nhận có sử dụng cây gỗ tròn đánh nhiều lần vào mông cháu bé, trong quá trình đánh bé có đỡ. Trang khai nhận có dùng sức mạnh đánh vào mông cháu bé, đánh nhiều cái. Tới giờ không nhớ là đánh bao nhiêu cái, đánh trong khoảng nửa tiếng.

Đến 18 giờ bé V.A nghỉ không phải học nữa, cháu nói mệt nên đi nằm xem ti vi. Nằm một lúc thấy cháu ói, Trang lau chỗ ói và điện thoại ba của cháu A. về.

Anh Th. chạy về đến thang máy thì nghe tin nên anh Th. đưa bé từ giường vào trong toilet cho cháu ói, làm hô hấp nhân tạo cho cháu bé. Trong quá trình sơ cứu cho con, anh Th. khai nhận là phát hiện trong mũi và miệng cháu có nhiều dị vật, có cả thịt bò và phở. Anh Th. dùng miệng hút ra, sơ cứu tránh cho con bị ngạt. Sơ cứu một lúc con càng ngày càng yếu đi nên gọi cấp cứu ở một bệnh viện trên địa bàn. Đến 19 giờ 30, bé tử vong.

Ngày 23.12, cơ quan công an trưng cầu pháp y tử thi, nguyên nhân bé tử vong là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Hiện nay quá trình điều tra, công an xác nhận đương sự Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu của tội Hành hạ trẻ em. Ngày 23.12.2021, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người, bắt người bị giữ, ra quyết định tạm giữ cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ người khác.

Ngày 28.12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trang để điều tra về tội Hành hạ người khác.