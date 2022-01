Bé gái 8 tuổi tử vong: Khởi tố bổ sung Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi giết người

Sáng 5.1, liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "giết người" theo điều 123 Bộ luật hình sự, khởi tố vụ án tội "che giấu tội phạm" theo điều 389 Bộ luật hình sự.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) để điều tra về các hành vi: giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố, điều tra hai hành vi: hành hạ người khác và giết người; Nguyễn Kim Trung Thái bị khởi tố, điều tra hai hành vi: hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Sau khi ra các quyết định liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp.

Đang giám định dữ liệu trong camera bị xoá

Như Thanh Niên đã đưa tin, sự việc bé gái 8 tuổi tử vong xảy ra tối 22.12.2021 khi người cha đưa con đến một bệnh viện ở P.22 cấp cứu. Xác định thi thể cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên công an đã vào cuộc điều tra. Theo Công an Q.Bình Thạnh, kết quả pháp y cho thấy cháu V.A bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ, mới khác nhau.

CQĐT xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành cháu V.A, nên ngày 28.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trang 2 tháng để điều tra về tội “hành hạ người khác”.





Đến ngày 31.12, Công an Q.Bình Thạnh bắt khẩn cấp cha cháu bé là ông Nguyễn Kim Trung Thái với vai trò đồng phạm.

Ngày 1.1.2022, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM, tiếp tục điều tra xử lý.

Tại CQĐT, Trang khai có tình cảm với cha cháu bé là ông Thái. Cả 3 cùng sinh sống tại một căn hộ ở P.22 (Q.Bình Thạnh) từ đầu năm 2021. Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé gái bằng roi mây, gậy gỗ gây nên nhiều vết bầm trên người, và đến ngày 22.12, bé gái bị tử vong. Thái nhiều lần chứng kiến việc Trang đánh đập bé gái nhưng không can thiệp.

Cũng theo nguồn tin của PV, sau khi bé V.A tử vong, chính Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu trong camera. Tuy nhiên, sau đó Công an Q.Bình Thạnh đã khôi phục lại một phần dữ liệu camera, trong đó ghi lại hình ảnh bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé gái suốt 4 giờ bằng cây gỗ, tay, chân... đồng thời trói bé trong lúc dạy học. Hiện cơ quan điều tra đã đưa camera đi giám định và đang chờ kết quả.

Hiện vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong đang tiếp tục được điều tra làm rõ.