Be Group hợp tác trường đại học tung học bổng, bảo hiểm cho tài xế, sinh viên





Tái đầu tư cho đối tác sau khi có lãi: Ưu tiên thế hệ tài xế trẻ và sinh viên

Theo dữ liệu sơ bộ từ BE, nhóm tài xế sinh viên chủ yếu hoạt động bán thời gian, trong đó lực lượng này đã tăng hơn 140% so với năm 2024. Sự gia tăng nhanh chóng cho thấy ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn mô hình tạo thu nhập linh hoạt, minh bạch và an toàn trong bối cảnh chi phí sinh sống tại các đô thị tăng mạnh.

Đại diện Be Group nhấn mạnh: "Sau khi công ty có lãi, ưu tiên số một của chúng tôi là chia sẻ lại thành quả cho cộng đồng tài xế - đặc biệt là sinh viên. Đây là lực lượng trẻ, có kỷ luật, có hoài bão và luôn cần một mô hình thu nhập ổn định để an tâm theo đuổi việc học."

Trong nỗ lực đó, loạt trường Đại học như Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và Đại học Mở TP.HCM đã bắt tay hợp tác với Be Group để cùng thực hiện sáng kiến trên. Cụ thể, Be Group mang đến gói học bổng BE SCHOLAR 2025 dành cho sinh viên và tài xế sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tinh thần tự lập và cam kết rèn luyện nghề nghiệp. Đây là nỗ lực nhằm khuyến khích lực lượng trẻ theo đuổi mô hình "học - làm - phát triển kỹ năng" bền vững.

Các trường đại học nhìn nhận mô hình hợp tác này như một cách giúp sinh viên rèn luyện kỷ luật và kỹ năng thực tế trong môi trường làm việc linh hoạt và minh bạch. PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng HUTECH - nhận định: "Hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện luôn là nhiệm vụ trọng tâm của HUTECH. Chúng tôi đánh giá cao mô hình hợp tác với doanh nghiệp uy tín như Be Group vì mang lại giá trị thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận môi trường việc làm linh hoạt, minh bạch và rèn luyện kỷ luật nghề nghiệp."

PGS-TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng HUTECH tại lễ ký kết

Sinh viên chọn công việc "bán năng suất" để mỗi giờ được trả bằng giá trị cao nhất

Sự hỗ trợ này đến đúng thời điểm khi thị trường làm thêm theo giờ đang đối mặt với biến động lớn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, khoảng 50.000 cửa hàng F&B và quán cà phê đã đóng cửa, kéo tổng số điểm bán trên toàn quốc giảm 7,1% so với cuối năm 2024, theo báo cáo của iPOS.vn và Nestlé Professional.

Đây vốn là khu vực tạo ra nhiều việc làm part-time nhất cho sinh viên. Việc hàng loạt quán ăn - cà phê - bán lẻ đóng cửa, trả mặt bằng chuyển sang mô hình online hoặc cắt giảm nhân sự khiến sinh viên mất việc đột ngột là tình trạng được ghi nhận ở nhiều đô thị lớn.

Trong khi đó, thu nhập từ các công việc part-time truyền thống vẫn chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng mỗi giờ, kèm theo lịch làm cứng nhắc, khó xin nghỉ khi ôn thi, hầu như không có phúc lợi và dễ mất việc khi cửa hàng thay đổi mô hình.

Chính sự bấp bênh này khiến nhiều sinh viên bắt đầu thay đổi tư duy: thay vì làm việc "bán" thời gian, họ chọn làm việc "bán năng suất" - tức bán chính sức lao động hiệu quả của mình, để mỗi giờ được trả bằng giá trị cao nhất. Đây cũng là lý do mô hình thu nhập linh hoạt như beBike trở thành xu hướng rõ rệt trong nhóm sinh viên đô thị. Với một chiếc xe gắn máy, tài xế có thể cùng lúc thực hiện 3 dịch vụ: chở khách (beBike), giao hàng (beDelivery), giao đồ ăn (beFood) để tối ưu thu nhập.

Sinh viên chạy xe công nghệ: Từ "trái ngành" thành một lựa chọn thực tế để tự lập và tiếp tục việc học

Hình ảnh sinh viên chạy xe công nghệ vì thế trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không phải là một lựa chọn "trái ngành" mang tính tạm bợ mà là giải pháp thực tế giúp họ tự lập, tự trang trải học phí và duy trì con đường học tập giữa đô thị đắt đỏ.

Dù vẫn còn quan điểm xã hội xem công việc tài xế là kém triển vọng hay làm "lùi tương lai", những sinh viên này lại tiếp cận bằng tinh thần thực tế hơn: ổn định cuộc sống trước để có thể tiếp tục học hành và nuôi dưỡng mục tiêu dài hạn. Như lời chia sẻ của Đ.H.Phong (sinh viên quản trị nhà hàng, TP.HCM) một tài xế sinh viên từng viral với hành trình tích lũy 100 triệu đồng nhờ chạy BE: "Quan trọng nhất là có thu nhập để lo được cuộc sống cơ bản, để tiếp tục đến trường."

Trong bức tranh đó, các gói hỗ trợ, học bổng và bảo hiểm mà Be Group tung ra không chỉ là phúc lợi cho cộng đồng tài xế, mà còn là lời khẳng định cho một quan điểm rõ ràng: sinh viên không chỉ cần việc làm linh hoạt - họ cần một hệ sinh thái hỗ trợ để có thể học tốt hơn, sống bền vững hơn và trưởng thành hơn trong hành trình tự lập của mình.

Đăng ký trở thành tài xế BE để nhận gói thưởng mới tại https://taixe.be.com.vn/taixesinhvien