Bé Ma Mọt Sách ‘đại náo’ tháng 8 với mùa săn deal cực nóng

Từ ngày 6.8 đến 30.8.2025, người yêu sách có thể tham gia minigame thú vị, chỉ cần sở hữu đơn hàng bất kỳ và tìm thấy con số may mắn, bạn sẽ rinh ngay voucher trị giá một triệu đồng.

Cùng với đó, chương trình tặng một cuốn sách miễn phí cho mỗi đơn từ 299.000 đồng đang khiến nhiều giỏ hàng nhanh chóng "đầy ắp". Đặc biệt, những tựa sách hot được giảm giá tới 50% đang tạo nên "cơn sốt" săn deal khi số lượng có hạn, ai chậm chân là mất cơ hội.

Với loạt ưu đãi hấp dẫn và cách chơi đơn giản, Bé Ma Mọt Sách tháng 8 không chỉ mang đến những cuốn sách chất lượng, mà còn là dịp để độc giả tận hưởng niềm vui săn deal. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những "món hời" hiếm có này, hãy nhanh tay ghé ngay Vanlangbooks và cùng Bé Ma bước vào mùa dzựt deal sôi động ngay hôm nay.