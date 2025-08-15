Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Bé Ma Mọt Sách ‘đại náo’ tháng 8 với mùa săn deal cực nóng

Nguồn: Văn Lang Books
Nguồn: Văn Lang Books
15/08/2025 14:59 GMT+7

Tháng 8 này, cộng đồng yêu sách lại có dịp 'dậy sóng' khi Bé Ma Mọt Sách của Vanlangbooks chính thức trở lại. Bé Ma bước vào 'mùa dzựt deal' với hàng loạt ưu đãi khiến mọi tín đồ đọc sách khó lòng bỏ qua. Không khí sôi động lan khắp các kênh của nhà sách Văn Lang, hứa hẹn một mùa săn sách vừa vui vừa hời.

Từ ngày 6.8 đến 30.8.2025, người yêu sách có thể tham gia minigame thú vị, chỉ cần sở hữu đơn hàng bất kỳ và tìm thấy con số may mắn, bạn sẽ rinh ngay voucher trị giá một triệu đồng.

Cùng với đó, chương trình tặng một cuốn sách miễn phí cho mỗi đơn từ 299.000 đồng đang khiến nhiều giỏ hàng nhanh chóng "đầy ắp". Đặc biệt, những tựa sách hot được giảm giá tới 50% đang tạo nên "cơn sốt" săn deal khi số lượng có hạn, ai chậm chân là mất cơ hội.

Với loạt ưu đãi hấp dẫn và cách chơi đơn giản, Bé Ma Mọt Sách tháng 8 không chỉ mang đến những cuốn sách chất lượng, mà còn là dịp để độc giả tận hưởng niềm vui săn deal. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những "món hời" hiếm có này, hãy nhanh tay ghé ngay Vanlangbooks và cùng Bé Ma bước vào mùa dzựt deal sôi động ngay hôm nay. 

Bé Ma Mọt Sách VANLANGBOOKS Nhà sách Văn Lang Ưu đãi tặng sách
Bình luận (0)

