Be The Sky đồng hành cùng người trẻ với đa tiện ích, đa trải nghiệm

Be The Sky không chỉ dành riêng cho cộng đồng Sky mà còn mở ra không gian ưu đãi cho mọi khách hàng, từ người yêu nhạc đến những khách hàng tìm kiếm giá trị thực sự trong mỗi sản phẩm và dịch vụ. Với thiết kế hiện đại, tiện lợi, thông minh, cùng loạt ưu đãi không thể chối từ, Be The Sky trở thành lựa chọn hấp dẫn, khẳng định sức hút khó cưỡng của mình trong lĩnh vực tài chính.

Be The Sky - Hiện đại, gọn nhẹ và thông minh

Đa tiện ích với Be The Sky

Trong thế giới tài chính hiện đại, Be The Sky nổi lên như một làn gió mới, mang đến những trải nghiệm đột phá và toàn diện cho người dùng. Vượt xa khái niệm thẻ ngân hàng truyền thống, Be The Sky mở ra thế giới tiện ích không giới hạn, từ việc rút tiền ATM đến thực hiện giao dịch quốc tế một cách nhanh chóng và an toàn.

Đặc biệt, thẻ Be The Sky chinh phục trái tim của giới trẻ bằng loạt ưu đãi khủng từ hơn 20.000 đối tác thương mại hàng đầu như Grab, Shopee, AEON, CGV, Viettel, Nike, Adidas, Uniqlo, FPT, Thaiexpress,... mở ra cơ hội mua sắm và trải nghiệm dịch vụ đa dạng. Tổng giá trị quà tặng và voucher cho chủ thẻ đạt tới 60 tỉ đồng.

Hơn nữa, khi trải nghiệm ẩm thực tại các thương hiệu lớn như GoGi, Manwah, Ashima, Kichi Kichi, Hutong, KPUB, chủ thẻ sẽ nhận được ưu đãi lên đến 20%. Ngoài ra, khi mua sắm thời trang, chủ thẻ có cơ hội nhận voucher 300.000 đồng cho mỗi hóa đơn từ 1 triệu đồng tại AEON Mall, hoặc voucher giảm tới 2 triệu đồng trên Shopee. Các ưu đãi như mua 1 tặng 1 tại CGV vào cuối tuần và ngày đặc biệt càng làm tăng thêm giá trị cho mỗi chuyến đi chơi. Đặc biệt, MB dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt khi khách hàng sử dụng thẻ Be The Sky để chi tiêu mỗi hóa đơn 1 triệu đồng sẽ nhận ngay voucher trị giá 50 ngàn đồng, đồng thời khi chi tiêu đạt 5 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi kích hoạt bạn sẽ được hoàn phí thường niên.

Be The Sky thu hút khách hàng với loạt ưu đãi không thể chối từ

Với chương trình quà tặng tiền mặt lên tới 10 tỉ đồng và kho voucher ưu đãi suốt tuần đa lĩnh vực trị giá tới 50 tỉ đồng, Be The Sky không chỉ là một thẻ thanh toán mà còn là cánh cửa đến với cuộc sống đầy màu sắc. Mở thẻ cũng vô cùng dễ dàng, chỉ cần vài thao tác trên App MBBank hoặc website, bạn đã có thể khám phá ngay những ưu đãi độc quyền và tiết kiệm chi phí mỗi ngày.

Đại diện MB cho biết, thẻ Be The Sky hướng tới định hình phong cách sống hiện đại và chi tiêu thông minh cho thế hệ trẻ. Không chỉ cung cấp các tiện ích tài chính, thẻ còn mang lại ưu đãi độc quyền và tính năng tiết kiệm chi phí, giúp người dùng trẻ quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả, đồng thời thúc đẩy lối sống tự chủ và phong cách.

MB "chiều lòng" giới trẻ

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, MB ngày càng khẳng định vị thế của mình như một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu đi đầu trong việc chuyển đổi số, với sự uy tín và tin cậy về chất lượng dịch vụ. Nhà băng luôn chú trọng tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ, với mục tiêu không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ đang tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và tiện ích.

Từ mục tiêu đó, Be The Sky ra mắt như một minh chứng cho sự đổi mới không ngừng của MB, đánh dấu bước ngoặt trong kế hoạch phát triển năm 2024. Sản phẩm này không chỉ đơn thuần là công cụ thanh toán, mà còn là chìa khóa mở ra những trải nghiệm độc đáo, cực "wow" mà giới trẻ luôn tìm kiếm.

Be The Sky là sản phẩm chủ lực trong kế hoạch phát triển của MB trong năm 2024

Be The Sky hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu, mang lại cho chủ thẻ một lối sống hiện đại, năng động và đầy phong cách. Để dễ dàng sở hữu Be The Sky, MB đã tối ưu hóa quy trình mở thẻ, giúp bạn có thể nhanh chóng trở thành chủ thẻ một cách thuận tiện nhất, chỉ qua vài bước đơn giản trên App MBBank hoặc bằng cách truy cập trực tiếp vào website https://bethesky.vn.