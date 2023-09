Be thúc đẩy giao thông xanh với sự hỗ trợ của Cake và Vinfast

Sau giai đoạn đầu hợp tác với đối tác GSM đạt được nhiều tín hiệu và kết quả tích cực, cụ thể tổng số chuyến taxi điện ghi nhận kết quả tăng trưởng liên tục và hiện chiếm 6% tổng số chuyến xe ô tô trên nền tảng Be mỗi tháng (cao hơn mức trung bình 2-5% của các nền tảng gọi xe công nghệ toàn cầu khác). Mới nhất, Be Group đã đánh dấu bước tiến tiếp theo để thúc đẩy giao thông xanh khi hợp tác với VinFast tạo điều kiện giúp tài xế mua xe máy điện với chi phí tốt hơn.

Xe điện là giải pháp tiềm năng phát triển giao thông xanh

Dù là quốc gia hiện không chịu ràng buộc bởi các cam kết cụ thể về cắt giảm phát thải KNK theo Nghị định thư Kyoto 1997, nhưng Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong nhiệm vụ giảm phát thải. Cụ thể, chính phủ đã đề ra mục tiêu đưa phát thải ròng về "0" vào năm 2050.

Song, theo nghiên cứu khoa học "Hiện trạng phát thải khí nhà kính tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức" đăng trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn, mặc dù phát thải KNK của Việt Nam hiện chưa lớn nhưng đang gia tăng với tốc độ cao. Dự đoán xu hướng tăng gấp 1,88 lần trong giai đoạn 2000 - 2014 và nếu không có các biện pháp tích cực thì sẽ còn tăng hơn 3 lần trong giai đoạn 2014 - 2030.

Xe điện VinFast là lựa chọn hướng tới thúc đẩy giao thông xanh của Be Group

Từ đó, bài báo đã chỉ ra nước ta đang có lợi thế với nhiều biện pháp có chi phí âm nhưng mang lại tiềm năng giảm phát thải lớn. Xe điện là một trong các biện pháp tiềm năng được gọi tên trong giai đoạn này. Trong nhóm các biện pháp được đề ra, xe điện cũng là xu hướng chung mà cả thế giới đang hướng đến. Lần này hợp tác với VinFast, Be cho biết bước đi này không chỉ cải thiện các vấn đề môi trường, mà còn tối ưu các chi phí vận hành, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.



Bắt đầu những thay đổi thiết thực chính từ nhóm tài xế công nghệ

Khi nhu cầu di chuyển bằng xe công nghệ ngày càng tăng cao, đối tượng tài xế là người thường xuyên sử dụng xe xăng truyền thống cũng tăng theo. Chưa kể đến giờ hoạt động trên mỗi tài xế tăng cao cũng là một yếu tố quan trọng. Do đó, đây là đối tượng tiềm năng trong việc phổ cập thói quen sử dụng xe máy điện.

Theo xu hướng đó, Be Group vừa bắt tay với VinFast, cung cấp ưu đãi mua xe điện dành cho tài xế Be. Cụ thể, tài xế Be được mua xe máy điện VinFast Feliz S với mức ưu đãi giảm 4% giá trị niêm yết. Bên cạnh đó, Be Group còn phối hợp với Ngân hàng số Cake cung cấp các chính sách vay ưu đãi cho tài xế của Be Group để mua xe máy điện VinFast với mức lãi suất khởi điểm chỉ từ 0%.

VinFast Feliz S là mẫu xe được chọn bởi khả năng di chuyển đến 198 km mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe này còn có khả năng chịu được mức ngập nước cao 0,5 mét trong 30 phút, phù hợp với điều kiện di chuyển trong đô thị. Theo chia sẻ của 2 bên, tới thời điểm hiện tại, đây là mức ưu đãi tốt nhất khi mua VinFast Feliz S trên thị trường.

Buổi ký kết giữa 3 bên Be Group, VinFast và Cake vừa diễn ra sáng ngày 08/09/2023.

Bước đi này còn tháo gỡ được nút thắt khi xét về phương diện người tiêu dùng. Theo một khảo sát từ Vero, đối tượng Gen Z và Millennials ít có xu hướng sở hữu một chiếc xe điện của riêng mình. Họ nhận xét xe điện thân thiện môi trường, muốn sử dụng nhưng lại chưa có nhu cầu mua hoặc mua thêm xe máy nên việc lựa chọn gọi xe công nghệ có sử dụng xe điện là tối ưu lúc này. Vì vậy, chiến lược của Be không chỉ phổ cập thói quen sử dụng xe điện cho tài xế mà còn cung cấp thêm một lựa chọn di chuyển "xanh" chủ động và tiện lợi hơn cho người Việt.



Dự án hợp tác lần này không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn góp phần thúc đẩy quá trình phổ cập "giao thông xanh" tại Việt Nam

Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Be Group chia sẻ: "Be mong muốn và kỳ vọng đẩy mạnh kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu lớn hơn là phổ cập thói quen sử dụng phương tiện xanh cho các tài xế Be, cũng như thúc đẩy sự phát triển giao thông xanh trên toàn quốc. Trong thời gian tới, Be sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm, tiện ích phù hợp hơn nữa với nhu cầu của người Việt"