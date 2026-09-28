Bé trai 18 tháng tuổi hiến tủy cứu sống chị gái 4 tuổi

Chiều 28.9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi 4 tuổi mắc bệnh suy tủy xương vô căn được chữa trị thành công với phương pháp ghép tế bào gốc. Niềm hạnh phúc lớn khi được điều trị thành công của gia đình cháu bé còn có thành viên đặc biệt là cháu bé mới 18 tháng tuổi đã hiến tủy cho chị gái của minh.

Thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý huyết học, đặc biệt bệnh suy tủy xương vô căn, tại miền Trung - Tây nguyên và trên cả nước.

Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp chúc mừng gia đình trong ngày bệnh nhi được cho ra viện ẢNH: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi may mắn này là cháu P.T.M.D (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng). Cháu khởi phát bệnh từ tháng 2.2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết và phải truyền máu, tiểu cầu liên tục. Bên cạnh đó, bạch cầu hạt nên cháu bị nhiễm trùng từng đợt. Trẻ được làm các đầy đủ các xét nghiệm và được chẩn đoán suy tủy xương vô căn.

Đây là một bệnh hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài. Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Cứu chị nhờ tủy xương của em ruột 18 tháng tuổi

Trước tình trạng bệnh nguy hiểm và độ khó của ca bệnh, ban giám đốc bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và lên kế hoạch ghép tế bào gốc tạo máu, tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh cho cháu.

Đội ngũ ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Trung ương Huế chuẩn bị cho ca ghép ẢNH: BVCC

Trong quá trình chuẩn bị nguồn tủy hiến, kết quả xét nghiệm HLA cho thấy cháu P.T.M.D phù hợp tủy hoàn toàn với em trai 18 tháng tuổi, nặng 10 kg nhưng bất đồng nhóm máu (bệnh nhân nhóm máu O, trong khi nhóm máu của người hiến là B).

Theo Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, việc ghép tế bào gốc đồng loại trên người hiến tủy quá nhỏ (nhỏ nhất Việt Nam) có bất đồng nhóm máu là một vấn đề cần quan tâm và cân nhắc. Ban giám đốc bệnh viện đã quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ. Đây là phương pháp mới và Bệnh viện Trung ương Huế là nơi triển khai đầu tiên kỹ thuật này.

Cháu bé mắc bệnh suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc thành công ẢNH: BVCC

"Việc lấy tủy xương từ cháu bé 18 tháng tuổi, nặng 10 kg - người hiến có độ tuổi nhỏ nhất của Việt Nam cần có sự phối hợp nhịp nhàng của các khoa. Việc thu hoạch tủy xương đã thành công tốt đẹp", Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp cho biết.

Tuy trong quá trình ghép, có xảy ra một số biến chứng nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc tận tình và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của cháu hiện tại đã hoàn toàn ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và cháu không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.