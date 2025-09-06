Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bé trai 4 tuổi nhanh trí kêu cứu khi thấy em bị rơi xuống mương nước

Khánh Hoan
Khánh Hoan
06/09/2025 12:14 GMT+7

Đang chơi trên đường, bé trai 2 tuổi rơi xuống mương nước sâu, anh họ 4 tuổi phát hiện đã nhanh trí chạy về nhà gọi người lớn ra ứng cứu kịp thời.

Sáng 6.9, trên mạng xã hội đăng tải và chia sẻ video ghi lại tình huống bé trai 2 tuổi đang chơi trên đường gần nhà thì bất ngờ ngã xuống mương nước ven đường. Sự việc xảy ra vào buổi tối.

Phát hiện sự việc, bé trai 4 tuổi đi cùng đã vội vã chạy về nhà hô hoán bà nội ra cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, bà nội bé trai và 4 - 5 người lớn nhanh chóng chạy ra kéo bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Bé trai 4 tuổi nhanh trí kêu cứu khi thấy em bị rơi xuống mương nước - Ảnh 1.

Bé trai được cứu kịp thời sau khi bị rơi xuống mương nước

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Đoạn video này do camera an ninh của gia đình ghi lại, khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận hàng ngàn lượt xem và nhiều bình luận khen ngợi hành động nhanh trí của cháu bé.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào tối 5.9, tại P.Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bé trai nhanh trí gọi người lớn là Nguyễn Anh Quân, 4 tuổi. Bé gặp nạn là người em họ Nguyễn Anh Huy.

Video bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em họ bị rơi xuống mương nước

Mương nước bé bị sẩy chân rơi xuống chiều ngang khoảng 1 m và khá sâu. Vị trí bé Huy gặp nạn không có nắp đậy.

Người chia sẻ đoạn video này cũng bày tỏ bất ngờ trước phản ứng khôn ngoan của bé Quân. Sự việc xảy ra trước cổng nhà, nhưng bị che khuất bởi tường rào, nếu bé Quân không báo tin kịp thời thì bé Huy có thể gặp nguy hiểm.

