Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi tới chơi tại trường mầm non

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/03/2026 16:05 GMT+7

Bé trai 8 tuổi (ở xã Phú Riềng, Đồng Nai) nghi bị điện giật tử vong khi tới chơi ở trường mầm non gần nhà.

Ngày 3.3, lãnh đạo UBND xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp công an xã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình bé L.H.H.T (8 tuổi, ở thôn Phú Cường, xã Phú Riềng), không may bị điện giật tử vong khi tới chơi tại trường mầm non.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2.3, bé L.H.H.T từ nhà đi tới Trường mầm non B.M.N (thôn Phú Cường) gần nhà chơi.

Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi tại trường mầm non - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc bé 8 tuổi nghi bị điện giật

ẢNH: CTV

Trong lúc chơi, bé T. chạm tay vào hàng rào làm bằng sắt xung quanh trường thì bất ngờ bị giật mạnh, ngã xuống nền bê tông, nằm bất động.

Lúc này, mọi người chạy đến sơ cứu và đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Riềng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu, xác định có sợi dây điện trên hàng rào sắt khu vực bé trai chạm tay vào, và có vết cháy xém của sợi dây điện.

Nguyên nhân vụ bé 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

