Bé trai nguy kịch vì uống nước lá lộc mại chữa táo bón

Ngày 8.8, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận và đang điều trị cho bé trai 3 tuổi (ngụ P.Hoa Lư, Ninh Bình) nguy kịch do người nhà dùng lá lộc mại sắc nước uống để chữa táo bón cho bé.

Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình thăm khám cho bệnh nhi 3 tuổi ẢNH: BỆNH VIỆN SẢN NHI NINH BÌNH

Bệnh nhi khi được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nước tiểu màu đỏ sẫm, cơ thể mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân. Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị thiếu máu nặng, tan máu cấp, thiếu men G6PD.

Khai thác tiền sử bệnh nhi, gia đình cháu bé cho biết từ 5 ngày trước khi nhập viện, gia đình đã sắc lá lộc mại lấy nước cho bé uống để chữa táo bón. Tuy nhiên, khi uống vào thì cháu bé xuất hiện các triệu chứng bất thường nên nhập viện điều trị. Đến ngày 8.8, sức khỏe bệnh nhi trên đang hồi phục tốt, da niêm mạc hồng, đã hết vàng da.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Công Thành, Trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết, khi sắc lá lộc mại uống sẽ dẫn tới thiếu men G6PD, gây tan máu cấp và dẫn tới thiếu máu cấp tính, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác. Trường hợp không được điều trị kịp thời tại cơ sở y tế sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ Thành khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng lá lộc mại hay các loại lá cây khác theo kinh nghiệm dân gian để chữa bệnh. Trường hợp khi có các triệu chứng bất thường từ việc chữa bệnh từ các loại lá cây thì cần đến ngay cơ sở y tế để được chữa trị kịp thời.

Lá lộc mại hay một số nơi gọi là lá mọi. Cây cao trung bình từ 2 - 3 m, mọc dại nhiều nơi. Trong dân gian thường truyền tai nhau sử dụng loại lá cây này có tác dụng nhuận tràng nên nhiều người đã sử dụng để chữa táo bón, và không ít trường hợp đã bị ngộ độc.