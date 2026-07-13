Bé vui hè cùng Hệ thống Y tế 315

Ngày 10.7.2026 vừa qua, tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Phoenix Orphanage (số 69 quốc lộ 50 ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh), Hệ thống Y tế 315 đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh cho 33 em nhỏ từ 3 tháng tuổi đến 12 tuổi tại trung tâm và kết hợp cùng nhiều hoạt động vui chơi.

Các em nhỏ được bác sĩ và nhân viên y tế khám sức khỏe tổng quát cho trẻ, khám tổng quát cân nặng - chiều cao, đánh giá dinh dưỡng, thể chất, khám tai - mũi - họng (đa phần các trẻ bị nóng, ho, sổ mũi, có vài bạn bị hen suyễn), khám da liễu

Các hoạt động gồm có: Khám sức khỏe tổng quát cho trẻ, Khám tổng quát cân nặng - chiều cao, Đánh giá dinh dưỡng, thể chất, Khám tai - mũi - họng (đa phần các trẻ bị nóng, ho, sổ mũi, có vài bạn bị hen suyễn), Khám da liễu…

Sau khi thăm khám, các bác sĩ cẩn thận ghi nhận sức khỏe từng bé vào Phiếu đánh giá sức khỏe tổng quát cho mỗi trẻ để Trung tâm Phoenix Orphanage thuận tiện dõi. Mỗi bé khám xong đều tham gia các chương trình vui chơi với các Macot và chú hề như chụp hình, nặn bóng, đố vui, nhận quà tặng…

Hệ thống Y tế 315 đến với các em nhỏ trong Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Phoenix Orphanage (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh)

Hiện nay, Hệ thống Y tế 315 đã phát triển chuỗi 200 phòng khám chuyên khoa trên cả nước, tập trung vào các chuyên khoa như Nhi đồng 315, Tiêm chủng nhi 315, Phụ sản 315, Mắt 315, Tim mạch - Tiểu đường 315, Mắt 315 và Tâm thần - Tâm lý nhi 315. Số lượng phòng khám chủ yếu tập trung vào chuyên khoa Nhi và Sản, cung cấp dịch vụ khám nhi khoa, sản phụ khoa, tiêm chủng.

Hệ thống Y tế 315 hiện đang là đơn vị có độ phủ phòng khám Sản - Nhi dẫn đầu trên toàn quốc với hơn 200 phòng khám và hơn 135 cơ sở tiêm chủng tại 18/34 tỉnh thành. Đồng thời, Hệ thống Y tế 315 đang triển khai 6 dự án bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tại các tỉnh thành như: TP.HCM, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM và Tây Ninh). Vừa qua, Hệ thống Y tế 315 đã chính thức khởi công Bệnh viện Phụ sản quốc tế 315 tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Mỗi bé khám xong đều tham gia các chương trình vui chơi với các Macot và chú hề như chụp hình, nặn bóng, đố vui, nhận quà tặng

Bênh cạnh việc phát triển toàn diện hệ thống và đi sâu vào chuyên môn, Hệ thống Y tế 315 còn hướng đến việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe trẻ em, Hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất cho bé.