'Bé' Xuân Mai bất ngờ tái xuất

Sau quãng thời gian kín tiếng, Xuân Mai gây chú ý khi thông báo trở lại với âm nhạc bằng việc kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu. Bài hát dự kiến được trình làng vào ngày 17.7 trên kênh YouTube và các nền tảng nhạc số.

Xuân Mai nói gì khi tái xuất?

Khoảnh khắc hội ngộ giữa Xuân Mai và Xuân Nghi khiến khán giả thích thú Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sự trở lại của mình, “bé” Xuân Mai cho biết sau rất nhiều năm, cô với Xuân nghi mới có dịp được cùng nhau thực hiện một dự án đặc biệt. Giọng ca nhí đình đám một thời bộc bạch: “Có những hành trình phải đi thật xa, để rồi một ngày đủ can đảm quay trở về. Đây không chỉ là một bài hát, đây là một cột mốc rất đặc biệt trong hành trình của tôi. Cảm ơn Xuân Nghi vì đã cùng mình tạo nên một kỷ niệm thật đẹp”.

Trao đổi với chúng tôi, Xuân Nghi xác nhận sẽ cùng kết hợp với Xuân Mai trong một dự án âm nhạc. Trên trang cá nhân, giọng ca 9X cũng chia sẻ “tin vui” này đến với người hâm mộ. “Mọi người không nhìn lầm đâu, Xuân Mai đã trở lại. Sau ngần ấy năm bạn tôi cũng chịu quay lại, và sản phẩm quay lại là màn kết hợp đầu tiên của hai đứa”, nữ ca sĩ bật mí.

Xuân Mai - Xuân Nghi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù mỗi người đều có cuộc sống riêng Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Xuân Nghi cũng cho biết bản thân không khỏi tự hào khi có dịp kết hợp cùng Xuân Mai trong dự án này. Cô bộc bạch: “Không từ nào có thể diễn tả được niềm vui và sự hãnh diện khi được đứng cạnh người bạn vô cùng yêu quý của mình. Chúng tôi đã thật sự cùng nhau thu âm bài hát, đi quay MV và dành cả tuần lễ chỉ để tâm sự, cập nhật về cuộc sống của mỗi người”.

Từng là sao nhí đình đám song khi trưởng thành, Xuân Mai chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân có 86.000 lượt theo dõi, nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong một lần trò chuyện, giọng ca Con cò bé bé thừa nhận vẫn nhớ sân khấu và sẵn sàng trở lại vào thời điểm phù hợp. Đáng chú ý, khi nói về chuyện về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Xuân Mai cho biết đó là mong muốn của bản thân nhưng cô vẫn chọn đặt gia đình lên trên hết. Nữ ca sĩ chia sẻ khi mọi thứ ổn định, cô mới “tiếp tục con đường nghệ thuật, nếu có duyên và có thể”.

Hình ảnh ca sĩ Xuân Mai lúc bé Ảnh: NVCC

Về phần Xuân Nghi, thời gian qua nữ ca sĩ tích cực hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và tham gia show truyền hình Chị đẹp đạp gió. Ngoài ra, cuộc sống riêng của giọng ca 9X được nhiều người quan tâm. Cách đây không lâu, Xuân Nghi tổ chức lễ cưới với bạn trai kỹ sư, nhận được sự chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Trước đó, Xuân Nghi cũng từng lên tiếng phủ nhận tin đồn xích mích với Xuân Mai. Giọng ca 9X cho biết ngày bé, chỉ khi đi diễn cả hai mới có cơ hội gặp nhau. Sau khi sang Mỹ, họ ở gần nhau nên có nhiều hoạt động trình diễn giúp gắn kết hơn. Dù mỗi người có cuộc sống riêng nhưng Xuân Nghi khẳng định cả hai vẫn là bạn tốt. Cô từng bộc bạch rằng: “Xuân Mai là cô bạn rất dễ thương, giản dị và rất mạnh mẽ”.