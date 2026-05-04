Beauty Image khai trương chi nhánh tại Houston

Theo CEO Kevin Nguyễn, lễ khai trương không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Beauty Image mà còn là dịp tri ân khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Hồng Nhung, Lynda Trang Đài, Tommy Ngô, Hoàng Đức Thịnh cùng danh ca Thanh Tuyền.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời sẽ được trải nghiệm trực tiếp các dịch vụ làm đẹp hiện đại với dàn máy móc công nghệ hiện đại. Trong không gian sang trọng từ dịch vụ của chi nhánh mới vào buổi trưa, khách hàng được giảm 50% từ voucher, được tặng kèm theo quà mỹ phẩm. Đây được xem là cơ hội để khách hàng khám phá các công nghệ thẩm mỹ tiên tiến cũng như phong cách phục vụ chuyên nghiệp mà Beauty Image mang lại.





Đến buổi tối, chương trình sẽ tiếp tục với đêm tiệc nghệ thuật hoành tráng tổ chức tại trung tâm tiệc Baby Club. Tại đây, khách tham dự sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động, thưởng thức những giọng ca ngọt ngào, đẳng cấp cùng phần dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến một đêm giải trí đáng nhớ.

Việc khai trương chi nhánh tại Houston không chỉ là bước tiến chiến lược của Beauty Image trên thị trường quốc tế mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật đến đông đảo khách hàng tại Hoa Kỳ.