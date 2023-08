Beauty Image kỷ niệm 10 năm thành lập tại Mỹ

Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập được tổ chức vào ngày 13.8 tại Crown One Banquet, thành phố New York sẽ quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại như: Nguyễn Hồng Nhung, danh ca Thanh Tuyền, ca sĩ Lâm Nhật Tiến, Andy Quách MC Ngọc Khánh, ca sĩ Cát Tuyền… và nhiều gương mặt ca sĩ yêu thích khác cùng trình diễn để chúc mừng sự kiện trọng đại này.

Theo CEO Kevin Nguyễn: "10 năm thành lập thương hiệu Beauty Image không dài, nhưng không ngắn đối với chúng tôi. Trải qua 10 năm thành lập, chúng tôi đã không ngừng xây dựng và tạo nên một thương hiệu làm đẹp hàng đầu. Sự kiện kỷ niệm 10 năm sáng lập là dịp Beauty Image tri ân khách hàng, chúng tôi sẽ có nhiều phần quà giá trị, những gói sản phẩm, combo để tặng cho khách hàng khi tham dự sự kiện này".

CEO thương hiệu Beauty Image - ông Kevin Nguyễn

Được biết chương trình tổ chức tại Trung tâm Crown One Banquet, thành phố New York được đầu tư sân khấu quy mô, chuyên nghiệp và đẳng cấp bậc nhất. Khách mời ngoài thành phần nghệ sĩ còn có các doanh nhân, thương gia và bạn bè thân thiết trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ tụ hội để chúc mừng CEO Kevin Nguyễn và thương hiệu Beauty Image không ngừng lớn mạnh và phát triển vững bền. Beauty Image USA phát triển các chi nhánh tại New York, California.

Cơ sở có đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, công nghệ hiện đại, tiếp tục mở rộng ra nhiều thị trường khác.