Becamex TP.HCM đánh bại CLB Hà Tĩnh nhờ siêu phẩm, HLV Nhật Bản thở phào

Màn so tài giữa Becamex TP.HCM và CLB Hà Tĩnh được đánh giá khó đoán khi hai đội đang ở trạng thái trái ngược. Với CLB Hà Tĩnh, họ đang trải qua giai đoạn thăng hoa với chuỗi trận ấn tượng, mới nhất là chiến thắng 1-0 trên sân CLB Thanh Hóa để vươn lên vị trí thứ 7 với 20 điểm. Dưới bàn tay của HLV Nguyễn Công Mạnh, CLB Hà Tĩnh cho thấy lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Phía đối diện, CLB Becamex TP.HCM vừa thất bại 1-3 trước Thể Công Viettel ở vòng trước, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10 với 15 điểm. Sự thiếu gắn kết giữa các tuyến, cùng những khoảng trống ở hàng thủ khiến CLB Becamex TP.HCM luôn rơi vào thế khó. Nếu tiếp tục thất bại ở trận đấu này, thầy trò HLV Ueno Nobuhiro (người Nhật Bản) sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, khi khoảng cách với nhóm trụ hạng chỉ là 4 điểm.

Highlight CLB Becamex TP.HCM 2-0 Hà Tĩnh: Tùng Quốc lập công

CLB Becamex TP.HCM nỗ lực nhưng bất thành trong hiệp 1

Với áp lực phải thắng, CLB Becamex TP.HCM chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Ueno Nobuhiro kiểm soát bóng khoảng 55%, sử dụng nhiều miếng đánh ở hai biên để tiếp cận khung thành CLB Hà Tĩnh. Dù vậy, độ chính xác trong những pha dứt điểm của CLB Becamex TP.HCM không cao khi họ sút 7 lần nhưng chỉ có 2 cú đá đi trúng đích.

HLV Kim Sang-sik dự khán Ảnh: Khả Hòa

Đàn anh Hồ Tấn Tài (77) thắng đàn em Lê Viktor Ảnh: Khả Hòa

Chơi ở vị trí trung tâm, ngoại binh Hugo Alves là cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn nhất của đội chủ nhà. Phút 28, Becamex TP.HCM có pha phối hợp đẹp mắt và bóng được đưa xuống đáy biên. Thanh Hậu nhận bóng và anh có đường chuyền vào trong khá thuận lợi cho Hugo Alves nhưng số 6 của đội chủ nhà không thể đưa bóng vào lưới. Sau đó, Hugo Alves có liên tiếp 2 pha dứt điểm nhưng cũng không thể đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Tùng của Hà Tĩnh.

Đến phút 35, CLB Becamex TP.HCM tiếp tục tạo ra sóng gió về phía khung thành CLB Hà Tĩnh. Việt Cường băng vào với tốc độ cao, va chạm với cầu thủ CLB Hà Tĩnh và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Dù vậy, VAR cũng nhanh chóng vào cuộc, xác định cầu thủ Hà Tĩnh chạm bóng trước nên phạt đền bị hủy.

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Tĩnh áp dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Hàng tiền vệ với những cái tên nổi bật như Trọng Hoàng, Lê Viktor hay Đức Việt giúp đội khách tổ chức các tình huống phản công rất nhanh, nhiều lần đặt khung thành Becamex Bình Dương vào tình trạng báo động. Lê Victor là cầu thủ chơi nổi bật nhất của CLB Hà Tĩnh, với nhiều tình huống chuyền bóng thuận lợi cho các đồng đội. Đáng tiếc, CLB Hà Tĩnh cũng không thể tận dụng, khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Siêu phẩm mở ra chiến thắng cho đội chủ nhà

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra cởi mở hơn khi CLB Hà Tĩnh chơi đôi công với CLB Becamex TP.HCM. Trong thế trận này, CLB Hà Tĩnh bất ngờ là đội có nhiều cơ hội ăn bàn với liên tiếp các cú sút nguy hiểm của Trọng Hoàng, Đức Việt ở phút 63 và 65. Dù vậy, thủ thành Minh Toàn của CLB Becamex TP.HCM chơi xuất sắc, cản phá thành công.

Thoát thua may mắn, CLB Becamex Bình Dương bắt đầu xốc lại đội hình, tấn công hiệu quả hơn. Phút 70, Ngô Tùng Quốc ghi siêu phẩm ở khoảng cách hơn 25 m, giúp CLB Becamex TP.HCM mở tỷ số.

Nhận bàn thua, CLB Hà Tĩnh phải đẩy cao nhịp độ trận đấu, chơi tấn công. Dù vậy, đội khách bế tắc, không thể xuyên thủng lưới CLB Becamex TP.HCM. Không những vậy, đến phút 86, lưới CLB Hà Tĩnh còn rung lên lần thứ 2 sau cú đệm bóng dễ dàng của Hugo Alves.

Chung cuộc, CLB Becamex TP.HCM giành thắng lợi 2-0 trước Hà Tĩnh. Chiến thắng này được đánh giá rất quan trọng với thầy trò HLV Ueno Nobuhiro ở thời điểm hiện tại. CLB Becamex TP.HCM hiện có 18 điểm sau 16 trận, tạm hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 6 điểm. Phía đối diện, CLB Hà Tĩnh có 20 điểm, đứng thứ 8.