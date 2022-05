Bella Vũ tiết lộ cuộc gặp tình cờ với nhạc sĩ 'Mặt trời bé con'

Mặt trời bé con là số thứ 10 của chương trình âm nhạc đường phố Có hẹn với Sài Gòn, được tổ chức vào đúng ngày 30.4. Đêm nhạc có sự góp mặt của những giọng ca nhí như Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ, ca sĩ Gia Hân, Thảo Nguyên, Phi Long, Oscar Vũ, Rocker Mojo Bi…, là những tài năng trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc, nhạc cụ trong và ngoài nước.

Buổi diễn gồm 3 chương. Chương một mang tên Gia đình, gồm các ca khúc như Cô ba Sài Gòn, Sài Gòn đẹp lắm, Mặt trời bé con… Chương 2 lấy tên Tuổi đời mênh mông gồm Tuổi đời mênh mông, Con gái, Anh nhà ở đâu thế… Chương 3 mang tên Trưởng thành với những ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước như Ngọn lửa cao nguyên, You Raise Me Up...

Vì thời tiết TP.HCM vài ngày qua thất thường nên chương trình diễn ra sớm hơn dự kiến 30 phút và rút gọn một nửa của phần cuối cùng. Với hơn 10 ca khúc thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, các ca sĩ đã cho thấy những nỗ lực lớn trong việc tập luyện thanh nhạc thời gian qua.





Một trong những tiết mục gây chú ý là Mặt trời bé con. Chia sẻ về cơ duyên thể hiện ca khúc này, Bella Vũ cho biết trong một lần tình cờ, em được gặp nhạc sĩ Trần Tiến khi ông ghé thăm trường. Em rất thích thú khi nghe chính tác giả Mặt trời bé con kể về câu chuyện xoay quanh ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ người nghe nhạc. Ra đời từ năm 1982, bài hát có giai điệu vui tươi này cho đến nay vẫn có một sức hút đặc biệt.

Từ khi được trò chuyện cùng nhạc sĩ Trần Tiến và được một người thầy động viên, góp ý nhiều về chuyên môn, Bella Vũ tự tin hơn khi thể hiện ca khúc này. Vì đây là bài hát có hoàn cảnh ra đời đã lâu và in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả nên để có thể thấu hiểu, cảm nhận được những ca từ và thể hiện một cách tình cảm thì quả là một thử thách lớn đối với hoa hậu nhí.

Đồng thời, khi trình diễn tiết mục cuối You Raise Me Up, trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt. Dù vậy, 4 giọng ca nhí Bella Vũ, Gia Hân, Thảo Nguyên, Phi Long vừa che dù vừa tiếp tục trình diễn trọn vẹn bài hát. Tinh thần hết lòng vì nghệ thuật đã nhận được sự cổ vũ của mọi người. Nhiều khán giả chạy vào phía trong mái hiên trú mưa và say sưa theo dõi phần trình diễn.