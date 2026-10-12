Ben Affleck bị cấm sử dụng Instagram vì… giả danh Ben Affleck

Ben Affleck có trải nghiệm "dở khóc dở cười" khi dùng Instagram ẢNH: AP

Trong cuộc phỏng vấn được Variety đăng tải hồi tuần trước, Ben Affleck tự nhận anh là một "người có sức ảnh hưởng tồi tệ". Tài tử 54 tuổi vốn không sử dụng mạng xã hội công khai, anh tiết lộ mình đã âm thầm tạo một tài khoản Instagram để tương tác với các con. Tài khoản của nam nghệ sĩ không tiết lộ công khai và chỉ có 6 người theo dõi, gồm các con và một vài người bạn của mình. "Đó chỉ là cái cớ để tôi xem mạng xã hội của con mình thôi", sao phim Gone Girl nói lý do dùng Instagram. Tuy nhiên, ông bố ba con đã gặp tình huống dở khóc dở cười: "Tôi đã bị Instagram khóa tài khoản hai lần vì bị cho là giả mạo chính mình".

Lý do Ben Affleck không dùng mạng xã hội

Ben Affleck cũng bày tỏ rằng bản thân không hứng thú với mạng xã hội vì anh không thấy lợi ích gì từ đó. "Trước đây, không phải mọi lời nói hay hành động của bạn đều được ghi lại vĩnh viễn. Khi lớn tuổi hơn, bạn mới nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Tôi đã trải nghiệm cả thế giới và có một cuộc sống riêng tư trọn vẹn. Tôi thực sự hiểu được giá trị của điều đó", ngôi sao Hollywood bày tỏ.

Tài tử 54 tuổi vốn là ngôi sao thích cuộc sống riêng tư và không thích dùng mạng xã hội ẢNH: AP

Tài tử nhắc đến những nghệ sĩ kỳ cựu của làng điện ảnh làm ví dụ: "Tôi nghĩ Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, Viola Davis và Denzel Washington đều là những diễn viên xuất sắc. Việc biết họ ăn gì trưa nay không giúp tôi thưởng thức những bộ phim của họ tốt hơn". Nam diễn viên 54 tuổi nói thêm: "Tôi biết mình nghe có vẻ như một người già lạc hậu, nhưng tôi tin rằng với tư cách là một diễn viên, bạn phải duy trì một ảo ảnh về bản thân".

Việc Ben Affleck không thích mạng xã hội cũng trở thành một "miếng hài" được đồng nghiệp của anh "khai thác". Tuần trước, Kerry Washington rủ tài tử quay một video TikTok để quảng bá cho bộ phim mới của họ là Animals. Trong đoạn clip vỏn vẹn 10 giây, Affleck ngồi đối diện đàn em, nói thầm: "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì cô". Khi bạn diễn thì thầm lại: "Vậy chúng ta có thể quay một video TikTok được không?", tài tử lắc đầu, khẽ đáp: "Không!".

Kerry Washington khéo léo đăng video này lên mạng xã hội để giới thiệu phim mới: "Ben sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi. Ngoại trừ việc quay TikTok để quảng bá phim Animals ra mắt trên Netflix vào ngày 9.10. Có lẽ phải đợi đến một ngày nào khác".

Kerry Washington và Ben Affleck tại sự kiện quảng bá phim mới vào hôm 4.10 ẢNH: AP

Màn tái xuất bị chê bai

Ben Affleck vừa trở lại màn ảnh với Animals - bộ phim mà anh đảm nhận cùng lúc vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và nam chính. Tác phẩm kể về một ứng cử viên thị trưởng (Ben Affleck thủ vai) và vợ (Kerry Washington) đã "dùng đến những biện pháp cực đoan" để trả tiền chuộc cho con trai bị bắt cóc của họ.

Hiện, Animals nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình, chỉ được chấm 35% trên Rotten Tomatoes. Nhiều cây bút phê bình đánh giá phim đầy cảnh quay không cảm xúc, câu chuyện bắt cóc bất hợp lý, lối kể chuyện vụng về, sở hữu dàn diễn viên tài năng nhưng nhân vật không được thể hiện thuyết phục, tình tiết thiếu đi sự căng thẳng vốn có của một bộ phim kinh dị tội phạm... Thậm chí, một nhà phê bình đánh giá: "Có phải ai đó đã dí súng vào đầu Ben Affleck và ép anh ta phải làm ra bộ phim bắt cóc dở tệ này không? Tôi không muốn nghĩ rằng anh ta làm điều đó một cách tự nguyện".